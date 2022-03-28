Das ist der beste Elektronik-Onlineshop der Schweiz

Tiefe Preise, ein Top-Sortiment und Rundumbetreuung: Damit werben Webshops nur zu gerne. Wie so oft sind Theorie und Praxis aber zwei Paar Schuhe: Denn oft fokussiert sich der Händler nur auf den Preis und lockt mit Schnäppchen – der Support und die Benutzerführung leiden. Wir haben deshalb die wichtigsten Schweizer Shops für Unterhaltungselektronik punkto Bedienung, Preisgestaltung, Produktsortiment und Support geprüft.

Spezialfunktionen

Um sich von anderen Händlern zu unterscheiden, setzen viele Shops auf Spezialfunktionen und erweiterte Informationen. Shops wie Brack.ch, Digitec.ch oder auch STEG Electronics bieten zum Beispiel nebst Produktinformationen auch Kaufberatungen, Workshops, Videos oder Live-Chats an, um über ein Produkt respektive eine ganze Produktreihe genauer zu informieren. Interdiscount und Microspot haben für Microsoft-Produkte eine Live-Beratung per Video. Microspot verfügt unter dem Punkt Soforthilfe mit Spoty zudem über einen digitalen Berater, der Kunden zu häufigen Fragen aufklärt und so nach eigenen Aussagen einen schnelleren Kundenservice ermöglicht.

Melectronics geht von allen sieben getesteten Anbietern wohl den innovativsten Weg: Der Händler bietet eine Live-Produktberatung an. Der Anwender ruft mit seinem Handy, Tablet, PC oder Notebook an und erlaubt dabei die Benutzung des Mikrofons. Ein Kundenberater in der Filiale nimmt den Anruf entgegen, der Kunde sieht den Berater auf dem Bildschirm. Der Berater kann den Anwender jedoch nur hören. Das Live-Bild des Anwenders wird also nicht übertragen. Im Folgenden zeigt der Berater dem Anwender das Produkt und führt es vor. Wenn gewünscht, kann auch gleich eine Bestellung gegen Rechnung ausgelöst werden.

Produktetests und Beratungen von Händlern sind schön und gut: Allerdings schwingt dabei auch immer eine gehörige Portion Eigeninteresse mit. Die Portale wollen auf ihr Know-how hinweisen, Kunden an sich binden und das Umschauen bei anderen Webshops abblocken. Zudem sollten sich Anwender immer im Klaren darüber sein, dass es sich um Verkäufer handelt. Eine unabhängige Be­ratung ist nicht gegeben. Schliesslich wollen die Shops am Ende des Tages nur eines: ihre Produkte verkaufen. Es ist also unbedingt empfehlenswert, auch weiterhin die Produktetests von Fachmagazinen wie PCtipp sowie die Bewertungen und Erfahrungen anderer Nutzer beim Produktkauf zu berücksichtigen.

Anreize mit Schnäppchen

Daneben werben die Händler mit erweiterten Serviceleistungen wie einem Installationsdienst oder mit verbilligten Angeboten, die nur an einem Tag gültig und auch nur in einer beschränkten Stückzahl verfügbar sind. Digitec.ch hat etwa ein sich täglich wechselndes Tagesangebot, Brack den «DayDeal» und den «Deal of the Week». Interdiscount führt den «Wochenknaller». Zudem haben die Händler häufig grosse Aktionen wie die Black-Friday-Deals oder eine daran anschliessende und in die Adventszeit reichende Cyberweek, in der IT-Geräte stark vergünstigt verkauft werden. Auch hier gilt: Lassen Sie sich nicht blenden, sondern konsultieren Sie vor dem Kauf unabhängige Testberichte.

Gerade beim Service kann der Schweizer Händler STEG Electronics punkten. Insgesamt bietet er 34 verschiedene Dienstleistungen rund um Computer und Peripherie an. Das beginnt mit einer «Erweiterten Erstinbetriebnahme», geht über das Einrichten von Druckern oder dem E-Mail-Konto bis hin zur Hilfe fürs Onlinebanking.

Immer häufiger trifft man in den Onlineshops auch auf gebrauchte Occasionsmodelle, die aus einer Warenretoure oder Ausstellung stammen. Händler wie Brack.ch, Digitec.ch, Microspot.ch oder STEG Electronics bieten solche Geräte an, die in der Regel einen Preisnachlass zwischen 10 und 30 Prozent einschliessen, dafür aber oft nur noch eine einjährige Garantie haben.

Für alle Displays

Wichtig ist, dass die Onlineshops nicht nur auf PCs und Notebooks gut aussehen und lesbar sind, sondern auf die unterschiedlich grossen Bildschirme von Mobilgeräten wie Smartphones oder Tablets optimiert sind und sich auch per Touchbedienung nutzen lassen. Im Test decken das alle Händler ab. Digitec.ch sowie Media Markt bieten zudem eine eigene App für Android- bzw. iOS-Geräte an.

Viele Kanäle, ein Ziel, Läden und Abholstellen und die Aufmachung

Viele Kanäle, ein Ziel

Des Weiteren sollten die Händler den Be­suchern die Möglichkeit geben, sich mit anderen via Social-Media-Diensten wie Facebook und Twitter auszutauschen oder – noch besser – gleich direkt im Shop unter dem Produkt selbst eine Produktbewertung abzu­geben. Das erhöht die Glaubwürdigkeit des Händlers und zieht weitere Kundschaft an, die sich für das Produkt interessiert. Auch hier geben sich die sieben Shops keine Blösse. Nebst einer Facebook-Seite werden von den sieben Portalen auch die Social-Media-Kanäle von Instagram, Twitter und YouTube befeuert. Genauso häufig trifft man mittlerweile Produktbewertungen von Kunden an. Hier hat vor allem Digitec.ch die Nase vorn, da der Shop dies schon seit Jahren anbietet und auf eine sehr grosse Comunity zählen kann. Bei anderen Händlern wie etwa Microspot.ch nehmen die Bewertungen allmählich zu.

Läden und Abholstellen

Die getesteten Shops fahren teilweise zweigleisig, was den Einkauf selbst anbelangt. Sie haben sowohl einen Onlineshop als auch ein Ladengeschäft oder mehrere. Sämtliche Informationen zu den Händlern, deren Läden, Onlineshops sowie auch Versandkosten, Zustellservices und Bewertungen finden Sie in der Übersichtstabelle rechts. Im Detail: Während Brack.ch einen Abhol­service anbietet, seine Produkte aber hauptsächlich per Paketdienst zu Herr und Frau Schweizer bringt, bietet Interdiscount über 180 Filialen und Microspot.ch sogar rund 500 Abholstellen sowie zwei Showrooms an. Auch Digitec.ch, Media Markt, Melectronics und STEG Elec­tronics verfügen über ein grosses Filialnetz, um möglichst flächendeckend zu agieren.

Die Aufmachung

Kunden müssen bereits auf der Homepage des Händlers die Möglichkeiten haben, sich schnell zurechtzufinden, was eine klare Menüführung bedingt. Zudem sollten Anwender die Webseite immer auch in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch auf Wunsch angezeigt bekommen. Das Portal muss den Besucher mit möglichst wenigen Klicks zum Wunschprodukt führen. Im Testfeld setzen alle Händler zur Produktsuche auf einen Kategoriebaum auf der linken Seite. Klickt man darauf, verzweigt er sich weiter, bis man sich bei der gesuchten Produktklasse (z. B. Drucker) befindet und erste handfeste Produkte (beispielsweise Highlights Abverkauf, Bestseller etc.) in Galerie- oder Listenansicht angeboten bekommt.

Zu den weiteren Grundelementen, die sofort für den Besucher erkennbar sein sollten, gehören die Anmeldefunktion, AGB (all­gemeine Geschäftsbedingungen), Garantie­bestimmungen, Versandkosten, Produktsuche (Suchfeld), der Warenkorb und die Möglichkeit, mehrere Produkte direkt miteinander zu vergleichen. Die gehört mittlerweile zum Standard der Onlineshops.

An der Reaktionszeit für einen Neuaufbau der Webseite, der Qualität der Suche und der Produktdarstellung gibt es kaum etwas auszusetzen. Hier erfüllen alle sieben Händler unsere Vorstellung von einer aktuellen, modernen Webseite. Bei Digitec.ch haben wir allerdings hie und da falsche Produkt­informationen gefunden – etwa bei der Angabe der Anschlüsse (USB, HDMI, DisplayPort) von PCs oder Notebooks.

Schön: Bei der Suche werden bei den getesteten Onlineshops selbst kleinere Tippfehler verziehen und Ergebnisse nach bestmöglicher Übereinstimmung aufgelistet. Das erleichtert die Produktsuche ungemein.

Sortiment und Bezahlung

Sortiment

In unserem Shopvergleich haben wir acht Stichproben durchgeführt. In der Tabelle unten vergleichen wir die ausgewählten Produkte bezüglich Preis und Verfügbarkeit. Das Ergebnis: Nur die vier Händler Brack.ch, Digitec.ch, Microspot.ch und STEG Electronics konnten alle unsere acht Produkte sofort liefern. Interdiscount bietet immerhin sieben der acht Produkte an. Melectronics muss dreimal passen – genauso Media Markt.

Dass sich auch nachrechnen lohnt, zeigen die Preise: Den 55 Zoll grossen Samsung-TV NeoQLED QE55QN90A gab es zum Zeitpunkt unserer Recherchen bei Media Markt für 1199 Franken. Hingegen kostete das gleiche Modell bei STEG Electronics 1999 Franken. Das ist ein Preisunterschied von 800 Franken! Punkto Preis haben in unserem Vergleich Digitec.ch und Microspot.ch am besten ab­geschnitten.

Bezahlung

Der Bestellvorgang läuft bei allen sieben Händlern reibungslos ab. Wichtig: Um das Produkt zu kaufen, muss der Anwender über ein gültiges Login auf der Webseite des Händlers verfügen, teils reicht auch eine Bestellung als Gast. Wer oft bei einem Händler bestellt, sollte sich ein Login zulegen. Das vereinfacht den Prozess, da Adresse und Zahlungsmodalitäten nicht jedes Mal wieder eingegeben werden müssen.

Vor dem Abschicken werden die Produkte im Warenkorb nochmals aufgelistet und auch eventuelle zeitliche Lieferverzögerungen angezeigt. Hier sollte man als Käufer ganz genau hinschauen, um Ärger zu vermeiden.

Im Test wiesen alle sieben Händler eine vorauskalkulierte Lieferzeit aus. Vorbildlich: Die Shops zeigen bereits beim Aufruf des gesuchten Produkts die Verfügbarkeit an. Nach dem Versand wird eine Benachrichtigungsmail verschickt, um auf den Versandstatus hinzuweisen. Alle Händler bieten Vorauskasse, Rechnung, Kreditkarte, PostFinance oder Barzahlung an (direkt im Laden, sofern vorhanden). Als Kreditkarten werden in der Regel Visa oder Mastercard akzeptiert.

Beim Versand selbst gibts nur wenig zu beanstanden. Mittlerweile zum guten Ton gehört der kostenlose Versand von Produkten. Ganz kostenlos ist das aber nur bei Media Markt und STEG Electronics der Fall. Bei diesen beiden Onlineshops ist der Gratisversand vollständig vom Kaufwert entkoppelt. Bei allen anderen entfallen die Portokosten erst ab einem Einkauf von ungefähr 50 Franken. Achten Sie beim Shoppen unbedingt darauf. Geliefert wird die Ware in der Regel bereits am Folgetag, sofern es sich um eine Bestellung an einem Werktag handelt. Daneben bieten einige Händler gegen einen Zuschlag auch eine Express- oder Abendlieferung an. Letzteres ist bei den vier Onlinehändlern Brack.ch, Microspot.ch, Media Markt und STEG Electronics möglich.

Fazit, Testsieger und Testübersicht

Fazit: hohes Niveau

Die Corona-Pandemie hat unser Kauf­verhalten grundlegend verändert. Die Profiteure dieser Entwicklung sind die Onlineshops, die sich aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Das zeigt sich in dieser Kaufberatung, in der wir allen getesteten Webportalen eine gute bis ausgezeichnete Leistung attestieren: Preise, Aufmachung, Produktauswahl sowie Bestell-, Bezahl- und Lieferprozesse können überzeugen.