Der beste Support bei bekannten Schweizer Hostern

Zentrales Element der Startseite ist ein Slider, der Anwender über Angebote, technische Innovationen bis zu Support-Informationen informiert. Beim für diesen Test relevanten, vierten Slider Support erfährt der Anwender direkt, dass Hostpoint einen 7-Tage-Telefonsupport (Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 18 Uhr) anbietet und auf «Swissness» setzt. Beim Scrollen nach unten finden sich weitere nützliche Zusatzinformationen, wie beispielsweise die «Phishing-Infoseite» (mit aktuellen Meldungen und Schutzmassnahmen), der Schweizer Standort der Rechenzentren sowie aktuelle Angebote zur Erstellung der eigenen Webseite über das hauseigene Webseitenerstellungs-Tool Sites.

Hilfestellungen für Anwender: Im Support Center überzeugt der Anbieter mit geballtem Wissen. Hier kann per Anruf, E-Mail, WhatsApp, Skype oder via Webseiten-Formular Kontakt aufgenommen werden. Zudem können Kunden mittels Check-in direkt einen Termin buchen und mit einem Customer-Care-Agenten sprechen.

Unter dem Menüpunkt Support Center finden sich ausserdem Anleitungen zu verschiedenen technischen, produktspezifischen oder administrativen Fragen. Beispielsweise gibt es dort auch eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines Backups.

Positiv: Hostpoint bietet eine kostenlose, 30-tägige Testphase, um sich von den Qualitäten des Providers zu überzeugen. Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Control Panel. Hier finden sich etwa die E-Mail-Dienste, das Baukastensystem Sites zur Erstellung der eigenen Webseite sowie Support-Tipps und Tools zur direkten Kontaktaufnahme mit dem Support. Leicht aktualisiert wurden im Support Center die umfassenden interaktiven Tutorials für die Nutzung des Sites-Baukastens und erweiterte Troubleshooting-Anleitungen für spezifische Fehlercodes. Per TeamViewer gibt es Remote-Support – inklusive Anleitung.

Support im Schnell-Check: Hostpoint hat unsere Testfragen mit Bravour bestanden. Bis zur Verbindung mit einem freundlichen Mitarbeiter vergingen kaum 15 Sekunden. Unsere Fragen bezüglich der Erstellung der Webseite mit dem Sites-Baukasten, spezifischer Designvorlagen und selbsterstellten Buttons für Navigationsleisten wurden stringent beantwortet. Neu bietet der Provider Hostpoint zusätzlich einen 24/7-Live-Chat für dringende Anfragen und hat nach eigenen Angaben die Reaktionszeiten im E-Mail-Support weiter optimiert.

Fazit: Auch 2025 brilliert Hostpoint im Bereich Kundendienst. Die Homepage ist übersichtlich strukturiert, die bereitgestellten Hilfestellungen geniessen beim Provider einen immens hohen Stellenwert, und zwar in nahezu allen Formen und Ausprägungen. Das Supportteam ist kompetent und bietet auch weiterführende Unterstützung. Anwender profitieren von kurzen Wartezeiten.

Frisch hinzugekommen sind ein noch stärkerer Fokus auf proaktive Unterstützung durch personalisierte Empfehlungen im Control Panel und erweiterte Video-Tutorials zu neuen Funktionen.

Hosttech

Warum Hosttech im Supporttest einen Volltreffer landet, ist auch auf der Startseite des Anbieters zu finden: Im Vergleich zum letztjährigen Test wurde die Benutzerführung auf der Homepage überarbeitet. Konkret: Oben rechts befindet sich prominent der, hinter dem sich Hosttechs umfangreiche Supportleistungen verbergen. Gleich darunter widmet sich der Schweizer Provider aktuellen Themen bis zu Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Neu auf der Startseite ist ein direkter Link zum Hosttech-Blog mit aktuellen Nachrichten und Tipps rund um Webhosting und Internetsicherheit. Interessantes findet sich zudem in der Mitte der Homepage: der. Hier bietet der Provider insgesamt fünf verschiedene Kurse rund um Webseiten an. Beginnend mit dem Kickstart-, Aufbau-, Onlineshop-, SEO- und schliesslich dem Optimierungskurs bietet der Provider viel für seine Kunden. Der Einsteigerkurs ist kostenlos, für den nachfolgenden Aufbaukurs zum Website Creator werden 185 Franken fällig.

Hilfestellungen für Anwender: Vorzeigecharakter besitzt Hosttechs Support-Seite. Wer es eilig hat, kann hier gleich mit dem Telefonsupport Kontakt aufnehmen, Support per Ticket lösen oder via E-Mail eine gezielte Anfrage senden.