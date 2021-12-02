Das sind die besten Apps zum Sprachen lernen

Falls Sie kein Fan von Online-Communitys sind und auch keine Freunde mit den passenden Sprachtalenten am Start haben, gibt es einen kleinen Trick, mit dem Sie trotzdem ein wenig Sprachpraxis erhalten: Nutzen Sie smarte Assistenten.

Siri, Alexa und dergleichen sind in den häufigsten Sprachen der Welt verfügbar und können mittlerweile eine Konversation ganz ordentlich führen.

Dabei sind Sie auch gezwungen, eine mehr oder weniger verständliche Aussprache zu pflegen, da der Assistent Sie sonst schlicht nicht versteht.

Natürlich ist Siri noch kein Ersatz für eine richtige Gesprächspartnerin, aber im Notfall besser als nichts, Bild 7.

Nützliche Apps in dieser Kategorie

Messenger wie Signal und Threema

Forums-Apps wie Tapatalk

Social-Media-Apps mit starken Communitys wie Reddit und Tumblr

Kontakt-Apps wie HelloTalk oder Tandem

Medien als Hilfe

Sprachkurse sind eine tolle Sache, aber ohne Motivation geht nichts. Da helfen auch nervige Benachrichtigungen nicht viel. Eine gute Strategie ist es also, etwas zu tun, das Sie sowieso gerne tun, einfach mit Anbindung an die gewünschte Fremdsprache. Mit Abstand am einfachsten geht das mit Filmen, Serien und anderen videobasierten Medien. Das Killer-Kriterium dafür: Untertitel. Natürlich sind Untertitel kein wirkliches Lehrmittel per se. Einerseits haben Sie keine Garantie, dass die Untertitel wirklich eins zu eins das übersetzen, was gesagt wird. Andererseits können Sie problemlos stundenlang Untertitel lesen, ohne auch nur eine Verknüpfung zum gesagten Wort zu entwickeln. Weiter sind viele kulturell gefärbte Rede­wendungen notorisch schwierig zu übersetzen und kommen nicht immer gut rüber.

Aber: Durch den Konsum von Medien verinnerlichen Sie die Sprache. Sie gewöhnen sich an den Klang, die Intonation, die Melodie und den Fluss der Sprache. Sie erhalten Zugang zu einer alltäglichen Version der Sprache, wie sie einem in Lehrbüchern oftmals nicht beigebracht wird. Zudem bilden Sie Assoziationen, mit denen Sie sich Wörter und Phrasen besser merken können.

Beispielsweise bleibt einem eine Redewendung viel besser im Gedächtnis, wenn man diese einem Filmcharakter zuordnen kann. Sport kann ebenfalls eine Hilfe sein, ist aber sprachlich etwas limitiert. Dies besonders, weil Sport häufig auf ein gros­ses Fachvokabular setzt, das einerseits für Einsteiger schwierig zu lernen ist und andererseits in einer sprachlichen Blase existiert. Entsprechend lohnt sich Sport besonders dann, wenn Sie beim nächsten Aufenthalt in der Region auch etwas damit anstellen möchten. Ansonsten wissen Sie nach ein paar Monaten Fussball auf RTS zwar, was ein coup franc ist, kommen beim Bestellen in einer Genfer Brasserie aber nach wie vor in die Bredouille, Bild 8.