Tipps & Tricks
Die besten Apps und Webseiten für Hundehalter
Wer uns auf der PCtipp-Facebook-Seite folgt, hat vielleicht mitbekommen, dass die Redaktion vor ungefähr zweieinhalb Jahren Zuwachs von einem Redaktionshund namens Cody erhielt. Während der Corona-Pandemie hielt er sich hauptsächlich im Homeoffice auf, doch mittlerweile ist auch er hybrid unterwegs und wechselt zwischen Büro und Homeoffice.
Falls Sie sich in der Corona-Pandemie einen Hund angeschafft haben und beim Vierbeiner noch Erziehungsarbeit nötig ist, empfiehlt die Autorin einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin. Falls dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, gibt es auch Onlinekurse oder Apps, die Tipps rund um Erziehung und Beschäftigung geben. PCtipp hat Ihnen die besten Apps und Webseiten zusammengestellt.
(Ursprung Dezember 2019; aktualisiert am 25.05.22)
Apps
Dogo – Hundetraining + Clicker App
Update 25.05.22
Dogo gibts als App (Android, iOS) und Webseite. Sie erhalten Zugriff auf über 100 Tricks und Kurse. Jeder kann im eigenen Tempo üben. Hundehalterinnen und -halter erhalten personalisiertes Feedback von professionellen Hundetrainern und können sich in der Community austauschen.
Hinweis: Dogo ist kostenpflichtig, Sie können den Dienst aber sieben Tage testen. Achtung: Danach werden jährlich Fr. 42.- pro Jahr fällig! Also falls Sie die App nicht überzeugt, nicht vergessen, im App-Store das Abo zu deaktivieren.
Zu Beginn beantworten Sie in der App Fragen (z.B. Kann Ihr Hund zehn Sekunden in der Sitz-Position bleiben? Oder: Möchten Sie, dass Ihr Hund die Tür öffnen kann? Je nachdem, wie Sie diese beantworten, wird ein Trainings-Programm zusammengestellt.
In der Grundansicht finden Sie Trainingsprogramme, beispielsweise Impulskontrolle. Dieses Training enthält sieben Lektionen (mit Wiederholung).
Unterhalb des Trainingsprogrammes findet sich jeweils eine Tagesaufgabe.
Wenn Sie keinen Klicker haben: Ganz rechts unter Einstellungen finden Sie einen digitalen Klicker. Damit können Sie ihren Hund auf das Geräusch konditionieren.
kommt im Sommer: Woof!
Update 25.05.2022
Eine App aus der Schweiz ist Woof! Derzeit heisst es aber auf der Webseite, dass die Applikation sich in der Endphase der Programmierung befindet. Demnächst soll es eine App Android und iOS geben. Interessierte können sich via Website für den Newsletter anmelden, um über den Release diesen Sommer informiert zu werden.
Wer Hundewiesen sucht, es soll Spielwiesen in Zürich, Bern, Basel, St. Gallen, Schaffhausen, Winterthur, Solothurn, Olten, Luzern, Baden, Aarau geben.
Ausserdem soll ein Giftköderwarnungen via App geben, ein Feature, das wohl jede Hundehalterin und jeder Hundehalter schätzen würde. Zudem sind auf der Liste Versicherungen und Tierärzte erwähnt. Die Autorin ist gespannt.
Dog's Places
Hundefreundliche Plätze findet man mit Dog's Places, einem Produkt aus Deutschland. Wo sind Sie und Ihr Hund willkommen? Finden Sie Hundewiesen, hundefreundliche Restaurants, Tierärzte oder Hundefriseure in der Nähe.
In der App sehen Sie links in Grün die Symbole wie Gassi gehen + spielen, Dogbag + Hundeklo, Betreuung + Pflege, Ausbildung + Training etc.
Ist die Standorterkennung aktiviert, sehen Sie die Empfehlungen für den ausgewählten Bereich direkt in der Karte (zoomen Sie etwas heraus).
Für mehr Details können Sie unten das Fenster z.B. mit Empfehlungen hochwischen. Beim Redaktionsstandort (Sihlcity) wird natürlich die Zürcher Allmend mit Richis Kiosk empfohlen. Nebst Empfehlungen findet sich hier auch In der Nähe sowie Meine Places.
Mit der Zeit könnte dies interessanter werden, je nachdem, wie viele Schweizer Nutzer die App herunterladen und vor allem: die für sie besten Orte eintragen. Dies kann man sowohl via App als auch auf der Webseite. Auf der Webseite finden Sie ausserdem das Dog's-Places-Magazin.
Die kostenlose App gibts sowohl für Android als auch für iOS (entwickelt fürs iPad)
Update 8.1.21: Neu ist unter Android «Notification Deutsch Android». Damit soll man im Handumdrehen die besten hundefreundlichen Plätze in der nahen Umgebung finden.
Webseiten rund ums Thema HundWer daheim neu einen Hund als Familienmitglied begrüsst hat, sucht sehr wahrscheinlich bald nach Informationen zum Thema Hundeerziehung, möchte sich austauschen oder schaut sich nach Personen um, die ab und an mit dem Hund spazieren gehen beziehungsweise nach regelmässigen (Tages-)Betreuungsmöglichkeiten in der Nähe.
Das Schweizer Hundeportal Hundeherz.ch
Hundeherz.ch will Hundehalter mit Fachpersonen und Dienstleistern zusammenführen.
Hier finden sich Veranstaltungen, Fachbeiträge und ein Verzeichnis mit Fachpersonen und Dienstleistern. Beispielsweise nützlich, wenn Sie eine geeignete Hundeschule oder einen Hundesitter für Wuffi suchen.
Sowohl Hundehalter als auch Fachpersonen können Mitglied werden. Die Basis-Mitgliedschaft ist kostenlos. Dies enthält ein kleines Profil für sich sowie eines für den Hund, eine Mini-Webseite (Steckbrief) sowie Zugriff auf das Pfotennetzwerk und eine Nachrichten-Funktion.
Via Pfotennetzwerk kann man sich mit (Hunde-)Freunden vernetzen und sich Nachrichten schreiben. Auf der Webseite muss man sich registrieren, was aber kostenlos ist.
Reisen mit Hund
Pets on Tour
OK, Reisen war während der Corona-Pandemie ein schwieriges Thema. Doch jetzt hat viele wieder die Reiselust gepackt. Hoffen wir mal das beste für den Sommer bzw. Herbst und träumen ein wenig vom Verreisen mit Hund.
Wenn Sie sich über die Einreisebestimmungen des betreffenden Landes informieren möchten:
- petsontour.de vereint wissenswertes zu Länderbestimmungen, Krankheiten, Impfungen. Ausserdem finden Sie einen Reiseplaner, bei dem Sie das Reisemittel (Auto, Bahn, Flugzeug) und das Land auswählen können. Auch eine Checkliste mit EU-Bestimmungen (Heimtierausweis, Tollwutimpfung etc.) findet sich.
Pets on Tour gibt es als kostenlose App, allerdings nur fürs iPhone.
Schweiz mit Hund
Wenn Sie in der Schweiz das erste Mal irgendwohin fahren, wo Sie sich nicht auskennen, ist h-und.ch aus eigener Erfahrung sehr hilfreich. Hier finden Sie z. B. einen Rastplatz, der hundegerecht ist und gerade bei den sommerlichen Temperaturen z.B. noch einen Bach bietet. Oder ob ein Restaurant in der Nähe ist. Die Community ist recht aktiv und stellt Wandertipps samt Erfahrungen plus Details wie Fotos und Parkplatzkosten online. Auch ob gewisse Bereiche Leinenfrei sind, ist zu erfahren.
Aber es gibt auf der Webseite auch ein Online-Magazin mit Expertentipps, einen Gastobereich und mehr.
Facebook-Gruppen
Wenn Sie Facebook-Gruppen mögen, gibts da natürlich auch zahlreiche. Beispiele sind Ferien mit Hund, Urlaub mit Hund oder Wandern mit Hund in der Schweiz.
Hundebetreuung: Care.com
Nebst Kinder- und Seniorenbetreuung findet man auf Care.com auch Betreuung für Vierbeiner. Hier findet sich Tierbetreuung, ob Hundesitter oder Tagesbetreuung, aber auch Tiertraining, Fellpflege oder Tiertransport. Auch hier muss man sich kostenlos registrieren.
Hundehaltung – was ist Pflicht?Hundehaltung bedeutet auch Verantwortung. Benötigt der Hund zwingend einen Welpen- oder Erziehungskurs? Beispielsweise im Kanton Zürich findet sich auf der Seite des Kantonalen Veterinäramts das wichtigste zum Thema Hundehaltung. Im Kanton Zürich besteht eine Ausbildungspflicht für Hunde der Rassentypenliste I (grosse oder massige Hunde), welche nach dem 31. Dezember 2010 geboren sind.
Hier geht es übrigens zum Zürcher Codex (PDF) der das konfliktfreie und unkomplizierte Zusammenleben von Hunden, Hundehalter(innen) und Nichthundehaltern regeln soll.
Welche Apps oder Webseiten fehlen, von denen Sie absolut begeistert sind? Teilen Sie es uns via Kommentar-Funktion unterhalb des Artikels mit!
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