Die besten Apps und Webseiten für Hundehalter

Hinweis: Dogo ist kostenpflichtig, Sie können den Dienst aber sieben Tage testen. Achtung: Danach werden jährlich Fr. 42.- pro Jahr fällig! Also falls Sie die App nicht überzeugt, nicht vergessen, im App-Store das Abo zu deaktivieren.

Zu Beginn beantworten Sie in der App Fragen (z.B. Kann Ihr Hund zehn Sekunden in der Sitz-Position bleiben? Oder: Möchten Sie, dass Ihr Hund die Tür öffnen kann? Je nachdem, wie Sie diese beantworten, wird ein Trainings-Programm zusammengestellt.

In der Grundansicht finden Sie Trainingsprogramme, beispielsweise Impulskontrolle. Dieses Training enthält sieben Lektionen (mit Wiederholung).

Unterhalb des Trainingsprogrammes findet sich jeweils eine Tagesaufgabe.

Wenn Sie keinen Klicker haben: Ganz rechts unter Einstellungen finden Sie einen digitalen Klicker. Damit können Sie ihren Hund auf das Geräusch konditionieren.

kommt im Sommer: Woof!

Update 25.05.2022

Eine App aus der Schweiz ist Woof! Derzeit heisst es aber auf der Webseite, dass die Applikation sich in der Endphase der Programmierung befindet. Demnächst soll es eine App Android und iOS geben. Interessierte können sich via Website für den Newsletter anmelden, um über den Release diesen Sommer informiert zu werden.