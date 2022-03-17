Die besten Doodle-Alternativen

Erste Schritte

Tippen Sie direkt in das Feld unterhalb von Termine einfach planen. Beispielsweise «Mädelsabend II». Anschliessend klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen. Füllen Sie Details zum Treffen aus. Die Mailadresse muss nicht zwingend angegeben werden, dorthin erhalten Sie allerdings einen Administrationslink.

Wählen Sie nun die verfügbaren Daten aus. Per Schieberegler können Sie noch bestimmte Zeitfenster pro Tag angeben, beispielsweise 13 bis 15 Uhr etc. Klicken Sie auf Weiter. Falls ausgewählt, tippen Sie nun die Zeitfenster ein und anschliessen klicken Sie auf Weiter.

Hier können Sie entweder rasch weiterfahren, um die Terminumfrage zu erstellen. Oder sie können optional weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel könnten Sie eine Ja-Nein-Vielleicht-Umfrage auswählen oder – je nach Anlass für den Termin – kann eine Anonyme Terminumfrage erstellt werden.

Wer auf Weiter klickt, sieht direkt den öffentlichen Einladungslink sowie einen Administrator-Link, um die Umfrage zu bearbeiten. Bei unserem Beispiel eines Mädelsabends kann der erste Link beispielsweise in einer Messenger-Gruppe geteilt werden.