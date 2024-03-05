Die besten Shops

Mehr als ein Shop

Die Startseite eines Onlineshops sollte sauber strukturiert sein und spezielle Angebote besonders hervorheben. Auf den Portalen von Brack.ch, Digitec.ch, Media Markt und Melectronics finden sich besondere Tagesangebote, bei den anderen drei Testkandidaten gibt es bestimmte Produkte im Ausverkauf. Onlineshops wie Brack.ch, Digitec.ch oder auch Fust bieten ausserdem Workshops und Videos bis hin zu Live-Chats/-Beratung an, um über ein Produkt respektive eine ganze Produktserie genauer zu informieren.

Melectronics geht ebenfalls einen kommunikativen Weg: Bei dem Händler gibt es Live-Produktberatungen: Der Anwender ruft mit seinem Handy, Tablet, PC oder Notebook an und erlaubt dabei die Benutzung des Mikrofons. Ein Kundenberater in der Filiale nimmt den Anruf entgegen. Der Kunde sieht den Berater auf dem Bildschirm, der Berater kann den Anwender jedoch nur hören. Das Live-Bild des Anwenders wird also nicht übertragen. Anschliessend zeigt der Berater dem Anwender das Produkt und führt es vor. Wenn gewünscht, kann auch gleich eine Bestellung gegen Rechnung ausgelöst werden. Allerdings schwingt bei solchen Beratungen natürlich auch Eigeninteresse mit: Die Portale wollen auf ihr Know-how hinweisen und Kunden an sich binden. Im optimalen Fall soll also auch das «Umschauen» auf anderen Webshops entfallen. Zudem müssen sich Anwender immer im Klaren darüber sein, dass es sich um ein Verkaufsgespräch handelt.

Daneben erweitern die Händler ihr bestehendes Produktportfolio mit Dienstleistungen wie einem Installationsservice. Hier leistet die Firma Fust schon lange regelrechte Pionierarbeit. Ihre Dienstleistungen beinhalten zudem auch Reparaturen, einen Ersatzteilservice bis hin zu Bedienungsanleitungen für Geräte.

Schnäppchenjagd

Überall bestellen

Onlineportale sind auch für ihre vielen «Deals» bekannt. Digitec.ch hat ein sich täglich wechselndes Angebot, Brack.ch den «DayDeal» und den «Deal of the Week», Interdiscount führt den «Wochenknaller», Microspot.ch die «Aktionen der Woche». Zudem haben die Händler neben ihren Black-Friday-Deals eine daran anschliessende Cyberweek, in der weitere IT-Geräte stark vergünstigt verkauft werden – so etwa bei Media Markt. Häufiger trifft man auch auf Occa­sionsmodelle, die aus einer Warenretoure stammen oder Ausstellungsware sind. Brack.ch, Digitec.ch, Melectronics und Microspot.ch bieten solche Geräte an, die meist einen Rabatt von 10 bis 30 Prozent einschliessen. Genau überprüfen sollten Sie dabei die Garantie. Meist reduzieren die Händler diese auf ein Jahr.

Moderne Onlineshops funktionieren auf unterschiedlich grossen Bildschirmen – vom Smartphone über das Tablet bis hin zum PC-Monitor. Im Test bieten hierfür alle Händler ein für Smartphones & Co. optimiertes Portal an. Top: Digitec.ch, Fust sowie Media Markt führen ausserdem eine Shopping-App für Android- respektive iOS-Geräte.

Zudem sollten Händler den Besuchern die Möglichkeit geben, sich mit anderen Besuchern über Social-Media-Dienste via Facebook, «X» (ehemals Twitter) oder Instagram auszutauschen. Noch effizienter – sowohl aus Sicht des Kunden als auch des Händlers – ist es, direkt im Shop unter dem Produkt eine Produktbewertung abgeben zu können. Das erhöht die Glaubwürdigkeit des Händlers und zieht weitere Kundschaft an, die sich für das Produkt interessiert. Hier erledigen die sieben Shops ihre Hausaufgaben. Nebst einer Facebook-Seite werden von den sieben Portalen auch die Social-Media-Kanäle von Instagram, X und YouTube befeuert. Brack.ch, Digitec.ch, Fust, Interdiscount und Microspot.ch führen zudem einen Blog, in dem Neuigkeiten des Händlers und der IT-Welt zu lesen sind. Die Möglichkeit, Produkte zu bewerten, bieten alle Shops.