Onlineshop
Die besten Shops
Gute Onlineshops bieten tiefe Preise, eine riesige Produktauswahl, einen schnellen Versand und eine hilfreiche Beratung. Eine treffsichere und schnelle Produktsuche ist ebenfalls wichtig. Doch in der Praxis können diese Kriterien meistens nicht rundum erfüllt werden: Vielleicht stimmen die Beratung und der Preis, aber die Ware ist erst in zwei bis drei Wochen erhältlich; warten will niemand. In einem anderen Shop sind die Preise besonders tief, aber eine gescheite Beratung fehlt. Gerade unerfahrene Kunden sind jedoch auf eine kompetente und leicht verständliche Hilfe angewiesen, wenn sie Hard- oder Software kaufen möchten.
Der PCtipp vergleicht in dieser Kaufberatung die sieben grössten Schweizer Onlineshops für Computer, Multimediaprodukte und Peripheriegeräte. Alle Details und Testergebnisse finden Sie in den Tabellen im Seite/Teil 2 und 3. Den Testsieger besprechen wir in der separaten Box auf der letzten Seite/Teil.
Hinweis: Wie hart das Geschäft mittlerweile geworden ist, musste zuletzt STEG Electronics erfahren, ein Schweizer Urgestein unter den Onlineshops: «Mit grossem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Fortführung unseres Betriebes derzeit nicht mehr möglich ist, und wir vorläufig unseren Onlineshop und die Filialen schliessen müssen», vermeldet das Unternehmen auf seiner Website. Die Schliessung umfasst alle 17 Filialstandorte sowie die Zentrale in Schaffhausen. Bei Microspot läuft die Eingliederung in Interdiscount. Siehe dazu: Microspot wird in Interdiscount integriert
Die getesteten Onlineshops
- Brack.ch
- Digitec.ch
- Fust
- Interdiscount
- Media Markt
- Melectronics
- Microspot.ch
Mehr als ein Shop
Die Startseite eines Onlineshops sollte sauber strukturiert sein und spezielle Angebote besonders hervorheben. Auf den Portalen von Brack.ch, Digitec.ch, Media Markt und Melectronics finden sich besondere Tagesangebote, bei den anderen drei Testkandidaten gibt es bestimmte Produkte im Ausverkauf. Onlineshops wie Brack.ch, Digitec.ch oder auch Fust bieten ausserdem Workshops und Videos bis hin zu Live-Chats/-Beratung an, um über ein Produkt respektive eine ganze Produktserie genauer zu informieren.
Melectronics geht ebenfalls einen kommunikativen Weg: Bei dem Händler gibt es Live-Produktberatungen: Der Anwender ruft mit seinem Handy, Tablet, PC oder Notebook an und erlaubt dabei die Benutzung des Mikrofons. Ein Kundenberater in der Filiale nimmt den Anruf entgegen. Der Kunde sieht den Berater auf dem Bildschirm, der Berater kann den Anwender jedoch nur hören. Das Live-Bild des Anwenders wird also nicht übertragen. Anschliessend zeigt der Berater dem Anwender das Produkt und führt es vor. Wenn gewünscht, kann auch gleich eine Bestellung gegen Rechnung ausgelöst werden. Allerdings schwingt bei solchen Beratungen natürlich auch Eigeninteresse mit: Die Portale wollen auf ihr Know-how hinweisen und Kunden an sich binden. Im optimalen Fall soll also auch das «Umschauen» auf anderen Webshops entfallen. Zudem müssen sich Anwender immer im Klaren darüber sein, dass es sich um ein Verkaufsgespräch handelt.
Daneben erweitern die Händler ihr bestehendes Produktportfolio mit Dienstleistungen wie einem Installationsservice. Hier leistet die Firma Fust schon lange regelrechte Pionierarbeit. Ihre Dienstleistungen beinhalten zudem auch Reparaturen, einen Ersatzteilservice bis hin zu Bedienungsanleitungen für Geräte.
SchnäppchenjagdOnlineportale sind auch für ihre vielen «Deals» bekannt. Digitec.ch hat ein sich täglich wechselndes Angebot, Brack.ch den «DayDeal» und den «Deal of the Week», Interdiscount führt den «Wochenknaller», Microspot.ch die «Aktionen der Woche». Zudem haben die Händler neben ihren Black-Friday-Deals eine daran anschliessende Cyberweek, in der weitere IT-Geräte stark vergünstigt verkauft werden – so etwa bei Media Markt. Häufiger trifft man auch auf Occasionsmodelle, die aus einer Warenretoure stammen oder Ausstellungsware sind. Brack.ch, Digitec.ch, Melectronics und Microspot.ch bieten solche Geräte an, die meist einen Rabatt von 10 bis 30 Prozent einschliessen. Genau überprüfen sollten Sie dabei die Garantie. Meist reduzieren die Händler diese auf ein Jahr.
Überall bestellen
Moderne Onlineshops funktionieren auf unterschiedlich grossen Bildschirmen – vom Smartphone über das Tablet bis hin zum PC-Monitor. Im Test bieten hierfür alle Händler ein für Smartphones & Co. optimiertes Portal an. Top: Digitec.ch, Fust sowie Media Markt führen ausserdem eine Shopping-App für Android- respektive iOS-Geräte.
Zudem sollten Händler den Besuchern die Möglichkeit geben, sich mit anderen Besuchern über Social-Media-Dienste via Facebook, «X» (ehemals Twitter) oder Instagram auszutauschen. Noch effizienter – sowohl aus Sicht des Kunden als auch des Händlers – ist es, direkt im Shop unter dem Produkt eine Produktbewertung abgeben zu können. Das erhöht die Glaubwürdigkeit des Händlers und zieht weitere Kundschaft an, die sich für das Produkt interessiert. Hier erledigen die sieben Shops ihre Hausaufgaben. Nebst einer Facebook-Seite werden von den sieben Portalen auch die Social-Media-Kanäle von Instagram, X und YouTube befeuert. Brack.ch, Digitec.ch, Fust, Interdiscount und Microspot.ch führen zudem einen Blog, in dem Neuigkeiten des Händlers und der IT-Welt zu lesen sind. Die Möglichkeit, Produkte zu bewerten, bieten alle Shops.
Online vs. LadenDie getesteten Shops fahren teilweise mit Ladengeschäften und Onlineshops zweigleisig. Brack.ch bietet beispielsweise einen Abholservice an, bringt seine Produkte aber hauptsächlich per Paketdienst zu Herr und Frau Schweizer. Fust führt hingegen 159 Läden, Interdiscount über 180 Filialen und Microspot sogar rund 500 Abholstellen sowie zwei Showrooms, wo Produkte abgeholt oder auch ausgestellte Geräte gekauft werden können. Digitec.ch, Interdiscount, Media Markt sowie Melectronics spannen neben ihrem jeweiligen Onlineshop ein grosses Filialnetz auf, um möglichst flächendeckend zu agieren. Mehr Details dazu in der Tabelle rechts.
Benutzerführung
Kunden sollten sich bereits auf der Startseite des Händlers schnell und gut zurechtfinden. Pflicht ist deshalb eine klare Struktur und Nutzerführung. Zudem müssen Anwender die Webseite immer auch in den drei Sprachen Deutsch, Französisch und Italienisch auf Wunsch angezeigt bekommen. Das Ziel des Onlineshops: Den Besucher mit wenigen Klicks zum Ziel, sprich zum Wunschprodukt zu führen. Im Testfeld setzen sechs der sieben Händler zur Produktsuche auf einen Kategoriebaum auf der linken Seite. Fust erledigt das als Einziger in Kacheln, die über den ganzen Bildschirm verteilt sind. So oder so: Klickt man darauf, verzweigt sich die entsprechende Menüstruktur weiter, bis man sich bei der gesuchten Produktklasse (z. B. Drucker) befindet und erste handfeste Produkte (z. B. Highlights Abverkauf, Bestseller etc.) in Galerie- oder Listenansicht angezeigt bekommt.
Zu den weiteren Grundelementen, die sofort für den Besucher erkennbar sein sollten, gehören die Anmeldefunktion, die AGB (allgemeine Geschäftsbedingungen), Garantiebestimmungen, Versandkosten, Produktsuche (Suchfeld), der Warenkorb wie auch die Möglichkeit, mehrere Produkte direkt miteinander zu vergleichen. Vor allem sollte die Webseite schnell und ohne Hänger arbeiten. Bezüglich der Reaktionszeit für einen Neuaufbau der Webseite, der Qualität der Suche und der Produktdarstellung gibt es bei den Testkandidaten kaum etwas auszusetzen. Hier erfüllen alle sieben Händler mittlerweile unsere Vorstellung von einer aktuellen, modernen Webseite.
Kleine Kritik: Bei Digitec.ch haben wir teilweise unvollständige Produktdaten gefunden. Meist betraf dies die Angabe der Mainboard-Anschlüsse (USB, HDMI, DisplayPort) von PCs oder auch die TVs-Ports.
Sehr schön: Bei der Suche in den Onlineshops werden kleinere Tippfehler verziehen und die Ergebnisse nach bestmöglicher Übereinstimmung der Anfrage aufgelistet.
Sortiment
In diesem Shopvergleich haben wir acht Stichproben bei den Shopanbietern durchgeführt, um deren Sortiment und Preisgestaltung zu prüfen. In der Tabelle unten finden Sie die acht Produkte, die wir auf ihre Verfügbarkeit und den Preis hin verglichen haben. Das Ergebnis: Nur die Händler Brack.ch, Fust, Interdiscount und Microspot.ch können alle unsere acht Produkte sofort liefern. Digitec.ch bietet sieben von acht Produkten an, Media Markt und Melectronics müssen zweimal passen.
Äusserst positiv überrascht waren wir von der Angebotsvielfalt von Fust. Der Händler bietet nicht nur ein lückenloses Portfolio, sondern überzeugt auch gleich zweimal mit dem günstigsten Preis. Preislich sieht es bei Interdiscount dafür eher mittelprächtig aus: Hier sind gleich zwei Produkte am teuersten. Am günstigsten ist keiner der Händler im Vergleich.
Dass sich immer auch nachrechnen lohnt, zeigt der direkte Preisvergleich: So gibt es den Epson-Drucker EcoTank ET-4850 bei Digitec.ch für nur 372 Franken, bei Interdiscount kostet er teure Fr. 469.90. Das ist ein Preisunterschied von Fr. 97.90!
Einfacher Einkauf
Der Bestellvorgang läuft bei allen sieben Händlern problemlos ab. Wichtig: Um das Produkt zu kaufen, muss der Anwender über ein gültiges Login auf der Webseite des Anbieters verfügen, mit dem er die ausgesuchten Produkte per Klick in seinen Warenkorb «legt». Vor dem Abschicken werden die Produkte im Warenkorb nochmals aufgelistet und auch eventuelle Lieferverzögerungen angezeigt. Hier müssen Käufer genau hinschauen, um nervige Reklamationen zu vermeiden.
Top: Im Test wiesen alle sieben Händler eine vorauskalkulierte Lieferzeit aus. Ebenfalls vorbildlich: Alle Händler zeigen bereits beim Aufruf des gesuchten Produkts die Verfügbarkeit an. Brack.ch und Digitec.ch machen es hier besonders transparent und führen den exakten Lagerbestand auf. Nach dem Abschicken wird eine Benachrichtigungsmail verschickt, um auf den Versandstatus hinzuweisen.
Zum Bezahlprozess: Alle getesteten Händler bieten Vorauskasse, Rechnung, Kreditkarte, Twint, PostFinance oder Barzahlung (direkt im Laden, sofern vorhanden) an. Als Kreditkarten werden in der Regel Visa oder Mastercard akzeptiert. Bis auf Interdiscount und Melectronics können Käufer ebenfalls mit dem Bezahldienst PayPal die Rechnung begleichen. Speziell: Beim Händler Digitec.ch lassen sich Produkte auch mit Kryptowährungen kaufen.
Beim Versand gibts nur wenig zu beanstanden. Mittlerweile zum guten Ton gehört der kostenlose Versand von Produkten. Meistens gratis ist der Versand bei einem Bestellwert ab 50 Franken; bei Media Markt sogar ab null Franken. Der Händler gibt zwar einen Versandpreis von 6 Franken für «Kleinteile» an, der entfällt aber häufig. Wiegt das Produkt über 30 Kilogramm, fallen bei Media Markt dafür Versandkosten von 99 Franken an.
Geliefert wird in der Regel bei den meisten Onlineshops am Folgetag, sofern es sich um einen Werktag handelt. Daneben bieten die Händler auch gegen einen Zuschlag eine Expresslieferung am gleichen Tag. Letzteres ist zum Beispiel bei den Händlern Brack.ch und Media Markt möglich.
Testsieger und FazitBrack.ch gewinnt unseren Onlineshop-Test, weil die Website in allen relevanten Kategorien punktet. Das beginnt bei der Startseite: Sie informiert den Anwender schnörkellos mit allen wichtigen Infos. Zuoberst vermeldet eine wechselnde Laufleiste alles, was nach Ansicht des Händlers angesagt ist: Das sind etwa laufende Aktionen. Links unten gibt es neu die «Beratung in Echtzeit», rechts davon das tagesaktuelle DayDeal-Angebot. Auf dem Smartphone findet sich Bracks DayDeal-Schnäppchenportal unten auf dem Touchscreen.
Die Produktsuche ist mustergültig gelöst. Klickt man etwa auf IT & Multimedia, gelangt man zu den Themenwelten. Das sind zum Beispiel Computer & Zubehör, Arbeitsplatz zuhause einrichten, Gaming oder PC-Komponenten. Klickt man auf einen der Einträge, öffnet sich ein typischer Kategoriebaum. Unter PC-Komponenten splittet sich der Baum in Arbeitsspeicher, Festplatten & SSD, Grafikarte, Prozessoren etc. Ganz unten gibt es ausserdem die Rubriken Aktion, Geprüfte Retoure oder auch Neuheiten. Wer schon weiss, was er sucht, nimmt am besten das Suchfeld ganz oben auf der Webseite zu Hilfe und tippt den gewünschten Begriff ein. Bereits beim Eintippen werden erste Suchergebnisse angezeigt. Findet die Suche kein passendes Produkt, gibt es sehr geeignete Produktvorschläge. Für eine detaillierte Suche offeriert der Händler auch Eingrenzungsmöglichkeiten. Bei der Kategorie Modem & Router lassen sich die Modelle zum Beispiel nach Hersteller, Anwendungsbereich, WLAN-Standard oder auch Preis filtern. Alles funktioniert ohne Probleme und ohne Zeitverzug.
Will der Kunde ein Produkt inspizieren, listet der Händler auf der entsprechenden Webseite die wichtigsten Merkmale, den tatsächlichen Lagerbestand und getätigte Bewertungen anderer User auf. Zudem lassen sich hier bereits ausgesuchte Artikel miteinander vergleichen, bewerten und auf die Merkliste setzen. Selbst Fragen sind in Echtzeit erlaubt und werden auch beantwortet! Viele Pluspunkte sammelt der Schweizer Händler zudem beim Support. Bei einem Falschkauf kann die Ware zum Beispiel maximal bis 14 Tage nach Kaufdatum zurückgegeben werden. Des Weiteren sind die Reparatur- und Garantiemassnahmen grosszügig bemessen.
Fazit: Brack.ch gewinnt dank umfassendem Produktsortiment, herausragendem Support, klar strukturierter Website und vielseitiger Funktionalität unseren grossen Onlineshopping-Vergleich.
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