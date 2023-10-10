Die besten Tricks für die Spotify-App

Der offizielle Spotify-Launch in Europa ist 15 Jahre her. Wir zeigen Ihnen hier zum Geburtstag nochmals unsere 10 Tipps, wie Sie Spotify noch verbessern können. Spannend: Viele nutzen die zahlreichen Zusatzfeatures der App allerdings kaum, seien es jene, die den sozialen Aspekt betreffen, oder aber jene, die das Handling mit der App vereinfachen.

Spotify ist sicher der Streamingkönig, vermutlich sogar der Musik-König der aktuellen Zeit. Die Zahl der Spotify-Nutzer stieg binnen drei Monaten von 515 auf 551 Millionen, wie das schwedische Unternehmen im Juli 2023 mitteilte. Prognostiziert waren lediglich 530 Millionen. Bei den zahlenden Abo-Kunden gab es von Quartal zu Quartal einen Zuwachs von 210 auf 220 Millionen. Hier hatte Spotify selbst mit 217 Millionen gerechnet.

Tipp 1: Eigene Musik Streamen

Vielleicht machen Sie selber Musik oder vermissen auf Spotify einen bestimmten Künstler. Das lässt sich beheben.