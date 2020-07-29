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Anne Kittel
29. Jul 2020

Die besten Virenscanner für Windows 10

Malwarebytes Premium

Hinweis:Aufgrund der hohen Leistungsdichte teilen sich oft mehrere Lösungen denselben Platz (alphabetisch geordnet). Wie im Artikel erwähnt, haben wir anhand der Schutzwirkungsbewertung gewichtet.
Platz 7:Malwarebytes Premium 4.1.0
Schutzwirkung: 5,0Systembelastung: 4,5Benutzbarkeit: 4,0
Gesamtpunktzahl: 13,5

 © AV-Test

Platz 6:Cylance Smart Antivirus 2.0
Schutzwirkung: 4,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 4,0
Gesamtpunktzahl: 14,5

 © AV-Test
Microworld eScan internet security suite

Platz 5:eScan Internet Security Suite 14.0
Schutzwirkung: 3,5Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 15,0

 © AV-Test
PC Matic PC Matic

Platz 4:PC Matic PC Matic 3.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 4,0
Gesamtpunktzahl: 16,0

 © AV-Test
Protected.net Total AV

Platz 3:TotalAV Total AV V. 5.5 & 5.6
Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,0
Hinweis:Gesamtpunktemässig erreicht diese Antiviruslösung zwar gleich viele Punkte wie die anderen auf dieser Platzierung. Aber die Schutzwirkung ist geringer (5,5 statt 6 Punkte).

 © AV-Test
ESET Smart Security

Platz 3:ESET Smart Security Premium 13.1
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,0

 © AV-Test
AVG Internet Security

Platz 3:AVG Internet Security 20.3
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 5,5
Gesamtpunktzahl: 17,0

 © AV-Test
VIPRE AdvancedSecurity

Platz 2:VIPRE AdvancedSecurity 11.0
Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
K7 TotalSecurity

Platz 2:K7 Computing Total Security 16.0
Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:Quick Heal Total Security 18.00
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 5,5
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test

Platz 2:G Data Internet Security 25.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Bitdefender Internet Security

Platz 2:Bitdefender Internet Security 24.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Avira Antivirus Pro

Platz 2:Avira Antivirus Pro 15.0
Schutzwirkung: 5,5Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Avast Free Antivirus

Platz 2:Avast Free AntiVirus 20.3
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 5,5Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 17,5

 © AV-Test
Trend Micro Internet Security

Platz 1:Norton LifeLock 360 22.20
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
Windows Defender

Platz 1: MicrosoftDefender4.18
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
McAfee Total Protection

Platz 1:McAfee Total Protection 23.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
Kaspersky Internet Security

Platz 1:Kaspersky Internet Security 20.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
F-Secure SAFE

Platz 1:F-Secure SAFE 17
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18,0

 © AV-Test
BullGuard Internet Security

Platz 1:BullGuard Internet Security20.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test
AhnLab V3 Internet Security

Platz 1:AhnLab V3 Internet Security 9.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18

 © AV-Test

Platz 1:Trend Micro Internet Security 16.0
Schutzwirkung: 6,0Systembelastung: 6,0Benutzbarkeit: 6,0
Gesamtpunktzahl: 18,0

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