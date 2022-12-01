Die besten Virenscanner für Windows 11

Das unabhängige Testinstitut AV-Test hat seinen aktuellen Virenscannertest für Privatanwender veröffentlicht. Im Juli und August 2022 hat das Testinstitut 19 Sicherheitsprodukte für Windows 11 (Privatanwender) gegeneinander antreten lassen. Die ausführlichen Resultate finden Sie unten in unserer Bildergalerie sowie auf der nächsten Seite in einer Tabelle.

Hinweis: Mitten im laufenden Jahr hat AV-Test offenbar beschlossen, die Virenscanner statt wie bisher unter Windows 10 mit Windows 11 zu testen.

Nach Angaben von AV-Test wurde immer die aktuellste Version der Produkte für den Test verwendet. Diese durften sich jederzeit selbst aktualisieren und ihre «In-the-Cloud»-Services nutzen. Die Virenscanner mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen, schreibt AV-Test. Die maximal zu erreichende Punktzahl lag wie üblich bei 18 Zählern.

Für ein Antivirenprogramm ist die Schutzwirkung von essenzieller Bedeutung. Die volle Punktzahl in diesem Bereich erhielten diesmal 11 Sicherheitslösungen (zum Vergleich: letztes Mal waren es 14), darunter Avast, Avira, GData, Kaspersky, Malwarebytes und Norton.