Juli und August 2022
Die besten Virenscanner für Windows 11
Das unabhängige Testinstitut AV-Test hat seinen aktuellen Virenscannertest für Privatanwender veröffentlicht. Im Juli und August 2022 hat das Testinstitut 19 Sicherheitsprodukte für Windows 11 (Privatanwender) gegeneinander antreten lassen. Die ausführlichen Resultate finden Sie unten in unserer Bildergalerie sowie auf der nächsten Seite in einer Tabelle.
Hinweis: Mitten im laufenden Jahr hat AV-Test offenbar beschlossen, die Virenscanner statt wie bisher unter Windows 10 mit Windows 11 zu testen.
Nach Angaben von AV-Test wurde immer die aktuellste Version der Produkte für den Test verwendet. Diese durften sich jederzeit selbst aktualisieren und ihre «In-the-Cloud»-Services nutzen. Die Virenscanner mussten ihre Fähigkeiten unter Einsatz sämtlicher Funktionen und Schutzebenen unter Beweis stellen, schreibt AV-Test. Die maximal zu erreichende Punktzahl lag wie üblich bei 18 Zählern.
Für ein Antivirenprogramm ist die Schutzwirkung von essenzieller Bedeutung. Die volle Punktzahl in diesem Bereich erhielten diesmal 11 Sicherheitslösungen (zum Vergleich: letztes Mal waren es 14), darunter Avast, Avira, GData, Kaspersky, Malwarebytes und Norton.
Microsoft Defender nicht mehr auf dem Podest
Im Juni hatte sich der Microsoft Defender wieder auf Platz 1 hochgekämpft. Doch nun, da AV-Test die Virenscanner unter Windows 11 getestet hat, sieht es wieder ein wenig anders aus. Der Virenscanner von Microsoft erhält bei der Schutzwirkung lediglich 5,5 von 6 Punkten, bei der Geschwindigkeit gabs nur 4,5 Punkte. Insgesamt erhielt der Defender (Version 4.18) 16 von 18 möglichen Punkten.
Bei der Schutzwirkung befinden sich alle Antivirenlösungen näher beieinander. Keiner der Virenscanner erhielt weniger als 5 Punkte.
Hinweis: Da wir die Schutzwirkung als zentral erachten, hat PCtipp die Resultate nach dieser Kategorie gewichtet. Alle Ergebnisse des Tests sowie die Links der Hersteller finden Sie in unserer Bildergalerie (oben). Aufgrund der hohen Leistungsdichte teilen sich oft gleich mehrere Lösungen dieselbe Platzierung (alphabetisch geordnet).
Auf der nächsten Seite finden Sie die Rangordnung in Tabellenform.
TabelleFür unsere Leserinnen und Leser, die sich nur rasch einen Überblick verschaffen möchten, hat die Redaktorin zusätzlich eine Tabelle erstellt, siehe unten. Klicken Sie auf das rote Lupen-Symbol, um die Tabelle grösser anzuzeigen.
Windows 11: Tests Juli/August 2022
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