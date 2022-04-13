Besuchte Webseite erscheint nicht zum Anheften in der Taskleiste

Lösung: Die Ursache dafür ist, dass besonders Firefox nach Gutdünken nur einige der am häufigsten besuchten Webseiten auflistet. Aber keine, die Sie eben erst frisch aufgerufen haben. Und solange im Kontextmenü der Taskleisten-Verknüpfung die Seite nicht auftaucht, können Sie diese dort nicht anheften. Das lässt sich aber ändern.

Im Mozilla Firefox

Öffnen Sie ein neues Tab, tippen Sie about:config ein, drücken Sie Enter und bestätigen Sie allfällige Warnungen per Klick auf Risiko akzeptieren und fortfahren. Tippen Sie ins Suchfeld der about:config-Seite die Zeichenfolge browser.taskbar ein, damit nur noch etwa zehn Einträge stehenbleiben. Hier finden Sie auch den Eintrag browser.taskbar.lists.recent.enabled, der standardmässig auf false steht. Klicken Sie dahinter aufs Umschaltsymbol, damit der Eintrag zum Status true wechselt.