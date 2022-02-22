Das bieten die Parkuhren-Apps in der Schweiz

Die zwei dominanten Parkier-Apps in der Schweiz heissen ParkingPay und EasyPark, Bild 2. Bei ParkingPay handelt es sich um ein Schweizer Unternehmen, das aktuell die grösste Verbreitung in der Schweiz anbieten kann. EasyPark ist ein schwedischer Anbieter, der in der Schweiz leicht schwächer aufgestellt ist als ParkingPay, dafür aber auch in diversen europäischen Ländern verfügbar ist. Neben der Verfügbarkeit unterscheiden sich die zwei auch bei der App und beim Geschäftsmodell, was die Konkurrenzsituation interessant macht. Positiv für die Nutzer: Bisher kommen die beiden Anbieter gut nebeneinander klar.

Die meisten Parkuhren mit digitalem Angebot unterstützen ParkingPay und EasyPark. Eine nutzerunfreundliche Situation mit Exklusivdeals und regionalen Streitigkeiten ist bisher noch nicht eingetreten.

Mit Sepp ist eine dritte interessante App auf dem Markt vertreten. Der Dienst aus Fribourg ist vor allem im Kanton Bern beliebt und breitet sich weiter aus. Die App wurde kürzlich von der VW-Tochter PayByPhone übernommen, was dem Konzern kurzfristig einige Ortschaften in der Westschweiz verschafft. Mittelfristig könnte Sepp damit aber auch in Frankreich, den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, den USA und Kanada am Start sein, da dort PayByPhone stark verbreitet ist.

Apropos Übernahmen: ParkNow wurde kürzlich von EasyPark übernommen und dürfte in den kommenden Monaten darin integriert werden. Deshalb führen wir die App nicht gesondert auf. ParkNow ist in Deutschland, Österreich, Frankreich, den USA und der Schweiz vertreten, sowie mit Unterfirmen in Belgien, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Diese Standorte dürften an EasyPark transferiert werden.

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