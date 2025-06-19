Aus Bild wird Text

Die Abkürzung OCR steht für «Optical Character Recognition», also für die optische Zeichenerkennung. Wenn ein Brief mit einem Scanner erfasst wird, dann besteht das Resultat aus einem Pixelhaufen, der für den Rechner etwa so durchschaubar ist wie ein Ferienfoto. Erst eine OCR-Software erkennt die Zeichen als solche und erlaubt die Weiterverarbeitung der Texte.

Anfangs wurde OCR vor allem für die bequeme Erfassung von Manuskripten verwendet, doch heute hat sich das Thema auch auf Bildschirmtexte und viele weitere Bereiche ausgedehnt. Und obwohl es sich nicht danach anfühlt: Die meisten von uns tippen immer noch viel mehr, als eigentlich nötig ist.

OCR in PDFs

Wenn ein Scanner eine Vorlage erfasst, dann speichert er das Resultat vorzugsweise in einer PDF-Datei. Im Gegensatz zu den meisten anderen Formaten, kann ein PDF beliebig viele Seiten enthalten. Doch vor allem kennt das Format auch die Möglichkeit, um neben dem unverständlichen Pixel-Text eine weitere Schicht zu speichern, auf der der Text in einer maschinenlesbaren Form abgespeichert ist.

Diese Textschicht macht ein PDF durchsuchbar, etwa über die Windows-Suche oder über Apples Spotlight. Und es lässt sich nicht leugnen: Ein PDF ohne maschinenlesbaren Text ist nicht annähernd so nützlich, wie eines, dessen Text durch OCR erkannt wurde.

Tipp: PDFs, die aus beliebigen Office- oder Layoutprogrammen herausgeschrieben werden, enthalten bereits maschinenlesbaren Text. Diese Dateien benötigen keine zusätzliche Behandlung, um sie für die Windows-­Suche respektive für Apples Spotlight erkennbar zu machen.

PDFs unter macOS

Unter macOS baut Apple die Funktion Live Text immer weiter aus. Seit macOS 14 «Sonoma» kann sie sogar Texte nicht nur aus Fotos, sondern auch aus Videos kopieren. Dazu wird lediglich die Datei geöffnet, die gewünschte Passage markiert und in die Zwischenablage kopiert, Bild 1. Oft genug hat sich die lästige Abtipperei damit bereits erledigt. Es lässt sich allerdings nicht leugnen, dass dedizierte OCR-Programme bei komplexen Dokumenten eine höhere Genauigkeit vorweisen können.