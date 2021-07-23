Bilder nach Datum sortieren und nummerieren

Grundsätzlich brauchen Sie kein Zusatzprogramm zum Umbenennen und Nummerieren sortierter Bilder. Wenn Sie beim Dateinamen keine besondere Flexibilität brauchen, kann das sogar der Windows-Explorer. Für ein wenig höhere Ansprüche (etwa bei Spezialwünschen zum Dateinamen) verwenden Sie beispielsweise IrfanView oder ein anderes Zusatztool, siehe zweite Seite.

Bordmittel Windows-Explorer

Öffnen Sie den Ordner im Windows-Explorer und wechseln Sie zur Ansicht/Details, in der Sie auch Spalten wie Datum, Grösse etc. haben. Nach welchem Datum würden Sie gern sortieren? Ist es das Änderungsdatum, dürfte die Spalte schon da sein. Ist es das Aufnahmedatum? Dann blenden Sie die Spalte noch ein: Ein Rechtsklick in einen Spaltentitel zeigt Ihnen ein Kontextmenü, in dem Sie weitere Spalten wie z.B. Aufnahmedatum oder Bewertung einblenden können. Über den Punkt Weitere gäbe es noch mehr. Blenden Sie jene ein, nach der Sie sortieren wollen.