Bilder in WhatsApp oder Signal verpixeln

Gesichter, Autonummern und dergleichen möchte man vor dem Versenden eines Bildes vielleicht noch kurz verpixeln. Im Messenger Signal ist dies unter Android und iOS möglich, in WhatsApp klappt das nur auf dem iPhone.

So gehts in Signal

Zum Beispiel in Signal verfassen Sie eine Nachricht und tippen aufs Plus-Symbol, um ein Bild auszuwählen. Anschliessend tippen Sie oben aufs runde Pixel-Symbol, das fast wie ein karierter Fussball aussieht. Malen Sie mit dem Finger über die Bereiche, die verwischt werden sollen. Mit dem Schalter Gesichter verwischen versucht die App automatisch Gesichter zu finden und zu verwischen. Sobald Sie mit dem Resultat zufrieden sind, tippen Sie oben rechts aufs Häkchen-Symbol und können die Nachricht verschicken. Der Empfänger erhält das bearbeitete Bild.