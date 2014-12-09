Bilder zuschneiden mit Photoshop Elements

Wenn viele Bilder auf einer Website angeordnet werden, geht die Übersicht leicht verloren. Ein gleichmässiges Raster hilft, sich in der Bilderflug zu orientieren – das wissen Online-Händler nur zu gut. Doch auch private Meisterwerke, die auf einer Plattform wie Tumblr herumgezeigt werden, können gewinnen: Wenn die Fotos auf einem Raster angeordnet sind, wirkt die Foto-Übersicht gleich viel ruhiger.

Dabei ist es hilfreich, wenn alle Fotos dieselben Proportionen aufweisen. Doch wenn die Helgen aus verschiedenen Quellen stammen, ist das leichter gesagt als getan.

Mit Photoshop Elements stellen Sie die optische Ordnung wieder her. Dabei lassen sich Bilder einfach zurechtstutzen, doch das ist nur die halbe Miete: Wenn der Inhalt nicht zugeschnitten werden kann, wird er einfach auf die gewünschten Proportionen vergrössert.

Die richtigen Proportionen

Öffnen Sie das Bild in Photoshop Elements. Klicken Sie auf den Bereich Experte (1). Drücken Sie nacheinander die Tasten C und D. Mit der Taste C aktivieren Sie das Freistellwerkzeug. (2) Mit der Taste D setzen Sie die Vordergrundfarbe auf Schwarz und die Hintergrundfarbe auf Weiss. (3) Geben Sie das Seitenverhältnis ein (4) und markieren Sie den gewünschten Ausschnitt (5). Drücken Sie die Enter-Taste, um den Ausschnitt anzuwenden.