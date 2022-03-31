Bildschirm unter Android aufnehmen

Fürs Filmen des Android-Displays kann es viele Gründe geben. Vielleicht möchten Sie einem Verwandten einen Kurzclip als Android-Bedienhilfe schicken. Oder Ihr Gerät oder eine App darauf verhält sich nicht wie erwartet – und Sie wollen das Phänomen dokumentieren.

Es gibt verschiedene Wege, die Bildschirmanzeige eines Android-Gerätes zu filmen. Wer kuriose Lösungen mag, könnte den Tipp «Android-Smartphone auf PC mit Windows 11 streamen» mit dem anderen Tipp «Windows-Bildschirm filmen mit PowerPoint» kombinieren. Denn mit dem ersten bringen Sie Ihr Android-Display auf den Windows-Desktop und mit dem zweiten lässt sich der gewünschte Bereich vom PC aus abfilmen. Das ist aber erstens umständlich und liefert zweitens eine sehr schlechte Videoauflösung.

Android-Bildschirm mit Bordmitteln filmen

Falls Sie ein Smartphone mit Android 11 haben, funktioniert es auf vielen Geräten sogar mit Bordmitteln.

Wischen Sie zweimal vom oberen Rand herunter, um die Kurzbefehle anzuzeigen. Blättern Sie in diesen nach rechts und halten Sie nach einem Kamera-Symbol oder nach dem kreisförmigen Bildschirmaufnahme-Symbol Ausschau (achten Sie auch auf die Beschriftung). Fehlt es, tippen Sie aufs Bleistift-Symbol, um die Kurzbefehle zu bearbeiten. Scrollen Sie allenfalls nach unten, bis zu den nicht hinzugefügten Befehlen. Hier sollten Sie Bildschirmaufnahme oder Screen Recorder entdecken. Tippen und halten Sie Bildschirmaufnahme (oder Screen Recorder) und ziehen Sie das Symbol möglichst weit nach oben.