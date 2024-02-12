Bildvorschau im Datei-Explorer optimieren

Ordnereigenschaften

Haben Sie in einem Order ausschliesslich Fotos oder zumindest fast nur Bilder? Falls der Explorer es nicht von selbst merkt, können Sie ihm beibringen, welche Ordner er als Bilderordner behandeln soll – was Konsequenzen für die Darstellung des Ordnerinhalts hat. Wechseln Sie über einen Klick auf denlinks neben dem Ordnerpfad eine Ebene höher.

Klicken Sie mit rechts auf den betroffenen Ordner und wählen Sie Eigenschaften. Im Reiter Anpassen greifen Sie bei Diesen Ordner optimieren für zum Eintrag Bilder. Klicken Sie auf OK. Das wählt schon mal in der Listenansicht die für Bilder am besten passenden Spalten aus. Während z. B. Optimieren für Allgemeine Elemente die Spalten Dateiname, Änderungsdatum, Typ und Grösse zeigt, erscheint nach dem Optimieren für Bilder zusätzlich die Spalte Aufnahmedatum.