Bing-Werbung unter Windows 10 abschalten – so gehts!

Es ist kein neues Problem – Microsoft möchte, dass Windows-User auch die andern Microsoft-eigenen Services und Produkte verwendet. Aktuell ist es Bing, die Suchmaschine der Redmonder. In Edge wird man darauf hingewiesen, dass man doch lieber zu Bing als Standard-Suchmaschine wechseln soll. Um derlei Nervereien zu unterbinden, müssen Sie die entsprechende Option abstellen.