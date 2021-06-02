2. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.
Windows 10
Bing-Werbung unter Windows 10 abschalten – so gehts!
Microsoft startet mal wieder Pop-Up-Werbung in Edge. So können Sie das verhindern.
Es ist kein neues Problem – Microsoft möchte, dass Windows-User auch die andern Microsoft-eigenen Services und Produkte verwendet. Aktuell ist es Bing, die Suchmaschine der Redmonder. In Edge wird man darauf hingewiesen, dass man doch lieber zu Bing als Standard-Suchmaschine wechseln soll. Um derlei Nervereien zu unterbinden, müssen Sie die entsprechende Option abstellen.
- Geben Sie die Parameter edge://flags in die Adresszeile von Edge ein.
- Suchen Sie nach dem Punkt Show feature and workflow recommendations.
- Wählen Sie im dazugehörigen Drop-Down-Fenster den Punkt Disabled.
- Starten Sie den Browser neu.
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