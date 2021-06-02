Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
2. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Windows 10

Bing-Werbung unter Windows 10 abschalten – so gehts!

Microsoft startet mal wieder Pop-Up-Werbung in Edge. So können Sie das verhindern.
© (Quelle: Microsoft)

Es ist kein neues Problem – Microsoft möchte, dass Windows-User auch die andern Microsoft-eigenen Services und Produkte verwendet. Aktuell ist es Bing, die Suchmaschine der Redmonder. In Edge wird man darauf hingewiesen, dass man doch lieber zu Bing als Standard-Suchmaschine wechseln soll. Um derlei Nervereien zu unterbinden, müssen Sie die entsprechende Option abstellen.

  1. Geben Sie die Parameter edge://flags in die Adresszeile von Edge ein.
  2. Suchen Sie nach dem Punkt Show feature and workflow recommendations.
  3. Wählen Sie im dazugehörigen Drop-Down-Fenster den Punkt Disabled.
  4. Starten Sie den Browser neu.

Kommentare

Microsoft Edge Office
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare