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Patrick Hediger
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Florian Bodoky
17. Feb 2026
Lesedauer 1 Min.

Easter Egg

Blinkende Google-Suchresultate

So kriegen Sie blinkende Suchresultate
© (Quelle: PCtipp.ch)

Wenn man bei Google nach blink html sucht, beginnen Begriffe in den Suchresultaten automatisch zu blinken.

© Quelle: PCtipp.ch/Ezgif.com

 

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