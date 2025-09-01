Das kann Bluetooth 6.0

Eine kürzere Latenz ist beim Musikhören zwar egal, kann aber in anderen Bereichen essenziell sein – beispielsweise bei Hörgeräten oder für Gaming-Anwendungen, Bild 2. Gleichzeitig kann ein längerer Frame Space eine Verbindung zwar langsamer, aber dafür stabiler machen, was wiederum fürs Musikhören nützlich ist.

Wie viel besser die Latenz in der Praxis wird, muss sich erst noch zeigen. Doch bereits mit Bluetooth LE Audio und den diversen Upgrades in Bluetooth 5.X wurde die Latenz markant verbessert. Weitere Schritte in diese Richtung sind auf jeden Fall willkommen. Beim Gaming wird der Knackpunkt wohl sein, ob der neue Bluetooth-Standard schneller ist als die aktuell verwendeten Wi-Fi-Dongles, die damit überflüssig würden.

Ebenfalls effizienter wird der Stromverbrauch. Hier ist der Praxistest noch offen, aber laut ersten Quellen könnten bis zu 60 Prozent weniger Stromverbrauch möglich sein.

Leichter verbinden

Hier wurde mit Bluetooth 5.X einiges getan, in Bluetooth 6.0 kommt aber noch mehr. Neu können Bluetooth-Geräte im Link-Layer detailliertere Informationen untereinander austauschen, allem voran über die unterstützten Funktionen. Dabei werden gewisse Basis­informationen auf einem primären Kanal abgefragt, während Details erst auf einem sekundären Kanal geteilt werden. Anhand der Informationen des ersten Kanals, kann ein Gerät entscheiden, ob es wirklich die zusätzlichen Informationen benötigt. Das macht den Scanvorgang schneller und effizienter. Bei immer grösseren Mengen an Bluetooth-Geräten ergibt das Sinn.

Mehr Sicherheit

Wie bereits erwähnt, kommt Bluetooth 6.0 auch der Sicherheit entgegen. Die genaue Lokalisierung per Channel Sounding ermöglicht es etwa, smarte Schlüssel oder ähnliche Systeme genau im Raum zu orten und zu verifizieren. Das kann wie beschrieben bei Relay-Attacken helfen, bei denen ein Bluetooth-Signal mit einem Verstärker verlängert wird, um etwa ein Auto auf Distanz zu entsperren. Die Verbreitung solcher Sicherheitssysteme könnte sich ebenfalls erhöhen, da für die Ortung kein weiterer Chip mehr benötigt wird, wie das heute mit Ultrabreitband-Lösungen der Fall ist.

Und wann kommt es?