Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
14. Aug 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Bootfähigen Linux-USB-Stick erstellen

So erstellen Sie im Handumdrehen einen bootfähigen USB-Stick – mit Linux Mint, Ubuntu, OpenSuse – oder einem beliebigen anderen Linux.

Der UUI (Universal USB Installer) unterstützt alle bekannten Linux-Distributionen

© Quelle: PCtipp.ch

Die Autorin hat kürzlich ihr uraltes, aber immer noch top laufendes ThinkPad T61p plattgemacht und darauf kurzerhand Linux installiert.

Welche Distribution solls denn sein?

Sollte es suSE Linux sein? Ubuntu? Gentoo? Xubuntu? Ein reines Debian? Oder Red Hat? Es gibt wohl Hunderte mehr oder minder bekannte Linux-Distributionen. Die Autorin hat sich diesmal für Linux Mint entschieden, eine Top-Distribution mit hervorragendem Ruf, einer übersichtlichen, selbsterklärenden Bedienoberfläche, guter Hardware-Unterstützung (auch für ältere Geräte) und durchgängiger Übersetzung.

Diese Entscheidung war zum Glück nicht durch die Verfügbarkeit eines USB-Stick-Creators eingeschränkt. Der Universal USB Installer von pendrivelinux.com kennt sie nämlich alle.

Suchen Sie sich zunächst eine Linux-Distribution aus. Die Liste hier zeigt, dass Sie so ziemlich jedes Linux verwenden können, das Sie wollen. Als benutzerfreundlich gelten Ubuntu Linux und Mint, eher für Techies geeignet ist OpenSuse. Alle drei laufen auch in Deutsch.

32 Bit oder 64 Bit? Überlegen Sie sich, ob Sie ein 64-Bit- oder 32-Bit-Linux wollen. Die meisten für Endbenutzer gedachten Distributionen bieten ein Live-Linux, das grundsätzlich für zwei Hauptzwecke geschaffen ist: Zum einen als Live-System inklusive Webbrowser und Büro-Tools, mit dem sich arbeiten oder einfach die Distribution ausprobieren lässt. Zweitens ist auch praktisch immer ein Installer dabei, mit dem Sie Ihr Linux auch gleich auf den PC installieren könnten, auf dem Sie es gestartet haben.

Ein 32-Bit-Stick läuft auch auf einem für 64 Bit ausgelegten System, während das Umgekehrte scheitert. Wenn Sie also bloss ein Live-System brauchen, das an möglichst vielen, auch älteren Windows-kompatiblen Systemen läuft, dann greifen Sie eher zu 32 Bit. Wenn Sie aber ein 64-Bit-System haben, auf dem Sie jenes Linux installieren wollen, passt die 64-Bit-Version besser.

Schritt für Schritt

Laden Sie von der gewünschten Distribution die ISO-Datei in der gewünschten Bit-Variante herunter. Legen Sie sich einen USB-Stick zu, auf den die heruntergeladene ISO-Datei ganz sicher drauf passt. Laden Sie von Pendrivelinux.com den Universal USB Installer herunter.

Stöpseln Sie den Stick ein und starten Sie den Installer. Bestätigen Sie dessen erstes Fenster mit I agree. Nun wählen Sie aus der langen Liste unter «Step 1» Ihre Linux-Distribution aus.

Der UUI (Universal USB Installer) unterstützt alle bekannten Linux-Distributionen

 © Quelle: PCtipp.ch

Unter «Step 2» klicken Sie auf Browse und wählen die heruntergeladene Linux-ISO-Datei aus. Bei «Step 3» müssen Sie den Laufwerksbuchstaben Ihres USB-Sticks auswählen. Denken Sie daran, dass der Installer darauf alle Daten löscht.

Im «Step 4» könnten Sie ein «Persistent File» erstellen. Das ist eine Art virtuelle Partition, in die Sie Dateien speichern könnten, die Sie auf dem Live-Linux erzeugen. Wenn Ihr Stick als Live-Stick zum Arbeiten oder für Systemreparaturen gedacht ist, dann sollten Sie das tun und ihm den maximal möglichen Restplatz des Sticks zuweisen. Wenn Sie den Stick nur für die Installation von Linux-Rechnern brauchen, dann können Sie das Persistent File auch weglassen.

Klicken Sie auf Create, dann legt der Universal USB Installer los und bringt die Linux-ISO-Datei mit den entsprechenden Einstellungen bootfähig auf Ihren USB-Stick.

Ab dem so erstellten Stick können Sie nun fast jeden PC oder Laptop aufstarten.

Kommentare

Linux Browser Cloud Datenverwaltung Hardware PC Software Speicher Tools Windows Zubehör Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare