Brave Search als Standard-Suchmaschine im Brave-Browser einrichten

Im Juni dieses Jahres startete das Team von Brave seine eigene Suchmaschine namens Brave Search (Beta). Brave verzichtet nach eigenen Angaben auf Nutzertracking und -Profiling; später soll es eine Wahl für die werbefreie bezahlte Suche geben.

So stellen Sie Brave Search als Standardsuchmaschine ein.

PC/Browser

In der Adressleiste klicken Sie mit der rechten Maustaste. Hier gehts zu Suchmaschine verwalten. Zur Auswahl stehen derzeit Brave, Google, DuckDuckGo, Qwant, Bing, Startpage und Ecosia. Suchen Sie in der Suchmaschinenliste nach Brave Search und klicken dann rechts davon auf das Drei-Punkte-Symbol. Nun wählen Sie Als Standard festlegen aus. Brave Search wird anschliessend als Standard aufgelistet.

Mobile

Dies wurde mit der Brave-Version 1.31.91 für Windows (64-Bit) durchgeführt.