Suchmaschine
Brave Search als Standard-Suchmaschine im Brave-Browser einrichten
Im Juni dieses Jahres startete das Team von Brave seine eigene Suchmaschine namens Brave Search (Beta). Brave verzichtet nach eigenen Angaben auf Nutzertracking und -Profiling; später soll es eine Wahl für die werbefreie bezahlte Suche geben.
So stellen Sie Brave Search als Standardsuchmaschine ein.
PC/Browser
- In der Adressleiste klicken Sie mit der rechten Maustaste.
- Hier gehts zu Suchmaschine verwalten.
- Zur Auswahl stehen derzeit Brave, Google, DuckDuckGo, Qwant, Bing, Startpage und Ecosia. Suchen Sie in der Suchmaschinenliste nach Brave Search und klicken dann rechts davon auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Nun wählen Sie Als Standard festlegen aus.
- Brave Search wird anschliessend als Standard aufgelistet.
Mobile
In der kostenlosen mobilen App (Android, iOS) funktioniert es folgendermassen:
1. Tippen Sie unten rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.
2. Wählen Sie Einstellungen.
3. Hier gehts unter Allgemein zum Menüpunkt Suchmaschinen.
4. Tippen Sie auf Standard-Registerkarte. Zur Auswahl stehen derzeit Brave, Google, DuckDuckGo, Qwant, Bing, Startpage und Ecosia.
5. Tippen Sie auf Brave sowie auf den Zurück-Pfeil oben links. Nun wird unter Standard-Registerkarte Brave gelistet.
Hinweis: Dies wurde mit der Brave-Version 1.31.90 für Android durchgeführt.
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