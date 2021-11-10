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Claudia Maag
10. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.

Suchmaschine

Brave Search als Standard-Suchmaschine im Brave-Browser einrichten

Brave hat seit einigen Monaten seine eigene (Beta-)Suchmaschine. So ändern Sie im Brave-Browser die Standardsuchmaschine auf Brave Search.

Brave Search als Standardsuchmaschine

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Im Juni dieses Jahres startete das Team von Brave seine eigene Suchmaschine namens Brave Search (Beta). Brave verzichtet nach eigenen Angaben auf Nutzertracking und -Profiling; später soll es eine Wahl für die werbefreie bezahlte Suche geben.

So stellen Sie Brave Search als Standardsuchmaschine ein.

PC/Browser

  1. In der Adressleiste klicken Sie mit der rechten Maustaste.
  2. Hier gehts zu Suchmaschine verwalten.
  3. Zur Auswahl stehen derzeit Brave, Google, DuckDuckGo, Qwant, Bing, Startpage und Ecosia. Suchen Sie in der Suchmaschinenliste nach Brave Search und klicken dann rechts davon auf das Drei-Punkte-Symbol
  4. Nun wählen Sie Als Standard festlegen aus. 
  5. Brave Search wird anschliessend als Standard aufgelistet.
Hinweis: Dies wurde mit der Brave-Version 1.31.91 für Windows (64-Bit) durchgeführt.

Mobile

Brave als Android-App (Version 1.31.90)

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

In der kostenlosen mobilen App (Android, iOS) funktioniert es folgendermassen:

1. Tippen Sie unten rechts auf das Drei-Punkte-Symbol.

2. Wählen Sie Einstellungen.

3. Hier gehts unter Allgemein zum Menüpunkt Suchmaschinen.

4. Tippen Sie auf Standard-Registerkarte. Zur Auswahl stehen derzeit Brave, Google, DuckDuckGo, Qwant, Bing, Startpage und Ecosia.

5. Tippen Sie auf Brave sowie auf den Zurück-Pfeil oben links. Nun wird unter Standard-Registerkarte Brave gelistet.

Hinweis: Dies wurde mit der Brave-Version 1.31.90 für Android durchgeführt.

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