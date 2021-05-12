12. Mai 2021
Lesedauer 2 Min.
Einkaufs-App
Bring!: Helligkeit und Listenansicht ändern – so gehts
Good News für Dunkelmodus-Liebhaber. Ausserdem werden die Einkaufs-Artikel nun wahlweise statt als Kacheln als Liste angezeigt.
Die Schweizer Einkaufsapp Bring! erhielt in diesen Tagen ein umfangreiches Update auf Version 4.0. Neu kann man zwischen Dunkel- und Hellmodus wechseln und ausserdem die Einkaufslisten klassisch im Kachel-Stil oder mit einer Listenansicht ordnen.
So gehts:
- Tippen Sie in der Bring!-App auf die Registerkarte Profil.
- Scrollen Sie ein wenig herunter, bis Sie die Einstellungen sehen.
- Dunkel/Hell: Tippen Sie für den Dunkelmodus auf Erscheinungsbild. Wenn Sie den Dunkelmodus möchten, können Sie diesen entweder per Schieberegler automatisch an Ihre Systemeinstellungen anpassen lassen. Oder, falls Sie auf Ihrem Handy nicht einen generellen Dunkelmodus gewählt haben, tippen Sie oben auf den Kreis unterhalb von Dunkelmodus.
- Listenansicht ändern: Nach Schritt 2 wählen Sie Listenansicht. Standardmässig sind Kacheln ausgewählt. Wenn Sie lieber eine Liste angezeigt bekommen möchten, wählen Sie Liste durch entsprechendes Antippen aus.
- Wer möchte, kann per Schieberegler eine Gruppierung der Einkaufsliste-Artikel aktivieren.
Wie Sie in der Bring!-App Ihre Migros- oder Coop-Karte hinterlegen, ist hier erklärt.
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