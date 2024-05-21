Ein Butler für Outlook

Es bietet unter anderem E-Mail-Tracking, smartes Später senden und diverse Vorlagen. Mailbutler kann kostenlos heruntergeladen und zwei Wochen gratis getestet werden. Danach kostet es je nach Plan ab 4.95 Dollar pro Nutzer und Monat.

Erste Schritte: Surfen Sie zu mailbutler.io/get-started und wählen Sie den richtigen Mail­client aus (es gibt den Butler auch für Apple Mail und Gmail). Klicken Sie auf Go to App Source. Oben rechts können Sie Land und Sprache ändern. Klicken Sie auf Apply statt Get it Now, sehen Sie nun den Button Jetzt abrufen. Klicken Sie darauf. Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm. Sie werden gebeten, sich mit Ihrem Microsoft-Account anzumelden und müssen das Herunterladen noch einmal manuell bestätigen. Nun können Sie das Mailbutler-Add-in öffnen. Um es zu finden, klicken Sie auf Neue E-Mail; danach entdecken Sie Mailbutler via Drei-Punkte-Icon. (nmgz)

Add-in für Outlook • gratis • Deutsch • mailbutler.io