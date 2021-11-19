Calibre: Orell-Füssli-EPUB-Dateien auf Kobo oder Kindle laden

Update 22.3.22: Dieser Tipp funktioniert auch mit Kindle-E-Book-Readern, beispielsweise mit einem Kindle Paperwhite Signature-Edition von 2021.

Die Redaktorin hat ein EPUB-E-Book, das sie via Orell-Füssli-Shop gekauft hat, zunächst manuell auf den Kobo in den Ordner kopiert, in dem Kobo die restlichen EPUB-Dateien lagert. Der E-Book-Reader hat das E-Book nicht erkannt. Mit Calibre hat es schliesslich funktioniert. Einer der Vorteile der kostenlosen Software Calibre ist, dass Sie hier sämtliche gekauften E-Books in einer Bibliothek auf dem PC speichern und verwalten können – auch wenn Sie z.B. mehrere E-Book-Reader aus dem Hause Amazon, Tolino und Kobo haben.

Der Prozess unten klingt vielleicht ein wenig kompliziert, aber im Prinzip installieren Sie die Software, fügen das Buch hinzu und senden es an den Kobo. Calibre kümmert sich dann automatisch um das Format und eine allfällige Konvertierung.