ChatGPT, auf Knopfdruck bereit

Nach der Installation öffnen Sie am iPhone die Einstellung Aktionstaste. Wischen Sie zur Kategorie Kurzbefehl, Bild 1 A. Tippen Sie auf das Menü unterhalb B und wählen Sie im Anschluss ChatGPT.

In einem letzten Schritt legen Sie fest, welche Aktion von ChatGPT beim Druck auf die Aktionstaste ausgeführt werden soll. Die wohl interessanteste Möglichkeit bietet Start voice conversation, Bild 2. Keine Sorge, die