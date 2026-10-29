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Pascal Scherrer
29. Okt 2026
Lesedauer 2 Min.

KI in der Praxis

Chats beschleunigen - wir zeigen wie

Je länger ein Chat, desto schneller vergisst ChatGPT und wird langsamer.
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Ein Übergabe-Prompt ist nützlich, wenn ChatGPT langsamer wird und Sie einen neuen Chat zum selben Thema starten müssen

© PCtipp

Problem: Je länger ein Chat wird, desto eher fängt ChatGPT an, Details aus dem Gespräch zu vergessen, widerspricht sich gelegentlich oder wird spürbar langsamer bei der Antwort.

Lösung: Starten Sie einen neuen Chat zum Thema. Sie müssen jedoch keineswegs alles wieder von vorn erklären. Nutzen Sie stattdessen den alten Chat, um die neue Diskussion perfekt vorzubereiten. Gehen Sie dabei Schritt für Schritt wie folgt vor:

Eine Zusammenfassung anfordern: Lassen Sie sich vor dem Wechsel im alten Chat einen Übergabe-Prompt erstellen. Geben Sie dazu Folgendes ein: «Fasse alle bisherigen Erkenntnisse, Vorgaben, Entscheidungen und den aktuellen Stand unseres Projekts strukturiert zusammen. Erstelle daraus einen prägnanten Übergabe-Prompt, den ich in einen neuen Chat einfügen kann, um direkt und ohne Kontextverlust weiterzuarbeiten.»

Prüfen und kopieren: Gehen Sie die Zusammenfassung kurz durch. Fehlt ein wichtiges Detail? Wenn alles passt, kopieren Sie den Text.

Neuen Chat starten: Öffnen Sie ein neues Chatfenster, fügen Sie die Zusammenfassung ein und schreiben Sie direkt darunter, mit welcher konkreten Aufgabe Sie im Anschluss weitermachen möchten.

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