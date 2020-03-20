Chrome, Firefox & Co.: Beim Start die zuletzt geöffneten Seiten wieder öffnen

Tipp zum Schliessen der Browser: Viele Nutzer haben es sich angewöhnt, vor dem Herunterfahren nicht nur alle Dateien zu speichern, sondern auch alle Programme zu beenden und Ordner zu schliessen. Aber ist Letzteres eine gute Idee? Wenn Sie wollen, dass Windows Ihre Programme und Ordner beim nächsten Anmelden wieder öffnet, dann sollten Sie aufs voreilige Schliessen der Anwendungen verzichten. Auch beim Browser ist das so: Wenn Sie einige Browserfenster schliessen, werden diese Fenster beim nächsten Start nicht wieder automatisch geöffnet.

Aber es gibt einen kleinen Trick, mit dem Sie den Browser schliessen können und bei der nächsten Sitzung trotzdem die zuletzt geöffneten Seiten und Tabs wieder bekommen. Fangen Sie nicht an, einzelne Tabs oder Fenster zu schliessen. Öffnen Sie in einem der Browserfenster oben rechts das Drei-Punkte- oder Hamburger-Menü. Ganz unten im Menü finden Sie einen Befehl wie Beenden oder Browser schliessen. Wenn Sie diesen benutzen, merkt sich der Browser diese Sitzung und schliesst alle Browserfenster. Beim nächsten Start sind die gleichen Fenster und Tabs wieder geöffnet.