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Claudia Maag
18. Jul 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Chrome OS Flex: Phone Hub einrichten oder Gerät entfernen

Sie können mit einem Chromebook oder einem Windows-kompatiblen Gerät mit Chrome OS Flex Ihr Handy verbinden. So gehts.

Windows-Gerät mit installiertem Chrome OS Flex mit Smartphone verbinden

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Google hat seinen Chromebooks bzw. ChromeOS gerade ein paar neue Features spendiert, um die geräteübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern (PCtipp berichtete). Wenn Sie Chrome OS Flex auf einem ehemaligen Windows-Notebook verwenden, geht dies ebenfalls.

Phone Hub: Per Klick kann man hier Hotspot aktivieren, Smartphone stumm schalten oder das Handy suchen. Ausserdem kann man am Chrome-Laptop die Smartphone-Nachrichten aufrufen, wenn man dies einrichtet.

So richten Sie den Phone Hub ein:

  1. Beim Einrichten von Chrome OS Flex wird man direkt gefragt, ob man sein Handy verbinden möchte. Anschliessend sehen Sie unten rechts (Infobereich) dann ein Handy-Symbol. Dies ist der Phone Hub.

  2. Wenn Sie den Phone Hub zu einem späteren Zeitpunkt einrichten möchten: Klicken Sie unten rechts auf den Infobereich, um ihn zu erweitern.

  3. Klicken Sie aufs Zahnrad-Symbol.
  4. Wählen Sie in der linken Spalte Verbundene Geräte aus.
  5. Beim Punkt Android-Smartphone finden Sie rechts den Button Einrichten.
  6. Beim Versuch wurde das richtige Gerät, ein Fairphone 4, automatisch ausgewählt. Klicken Sie auf Akzeptieren & weiter.
  7. Tippen Sie das Passwort für das Google-Konto ein und anschliessend unten auf die Schaltfläche Fertig.
  8. Klicken Sie nochmals auf Fertig.
  9. Auf Ihrem Smartphone erschient nun auf dem Sperrbildschirm eine Nachricht, dass Sie mit einem Chromebook verknüpft sind.
  10. Bei uns war auf dem Chrome-OS-Flex-Notebook der Schieberegler deaktiviert. Klicken Sie darauf und geben Sie Ihr Google-Konto-Passwort ein. Nun ist das Handy aktiviert und unten erscheint das Phone-Hub-Symbol.

Phone Hub ist eingerichtet

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

So entfernen Sie ein Gerät bzw. fügen ein neues hinzu:

  1. Klicken Sie unten rechts auf den Infobereich, um ihn zu erweitern.

  2. Klicken Sie aufs Zahnrad-Symbol.
  3. Wählen Sie in der linken Spalte Verbundene Geräte aus.
  4. Klicken Sie auf das aktivierte Gerät. Natürlich können Sie es per Schieberegler deaktivieren. Um es zu entfernen, klicken Sie jedoch auf den ganzen Bereich, um die Details zu sehen.
  5. Unten finden Sie Smartphone entfernen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung trennen.

Hinweis: Dies wurde auf einem Windows-kompatiblen Notebook mit installiertem Chrome OS Flex in der Version 104.0.5087.0 (Offizieller Build) durchgeführt.

Chrome OS Flex für Windows-kompatible Geräte

Falls Sie kein Chromebook besitzen, sondern Windows verwenden: Im Februar dieses Jahres lancierte Google Chrome OS Flex. In Kürze: Dadurch ist Chrome OS nicht mehr an neue Hardware gebunden und kann auch auf Windows-Notebooks verwendet werden, auf denen Sie ein anderes Betriebssystem installieren wollen. Chrome OS Flex ist zudem kostenlos.

Eine Anleitung, wie Sie zu Chrome OS Flex kommen und es via Stick auf einem Windows-Gerät ausprobieren, finden Sie hier, unsere Einsteiger-Tipps zu Chrome OS Flex für Windows-Umsteiger gibts hier.

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