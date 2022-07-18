Chrome OS Flex: Phone Hub einrichten oder Gerät entfernen

Google hat seinen Chromebooks bzw. ChromeOS gerade ein paar neue Features spendiert, um die geräteübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern (PCtipp berichtete). Wenn Sie Chrome OS Flex auf einem ehemaligen Windows-Notebook verwenden, geht dies ebenfalls.

Phone Hub: Per Klick kann man hier Hotspot aktivieren, Smartphone stumm schalten oder das Handy suchen. Ausserdem kann man am Chrome-Laptop die Smartphone-Nachrichten aufrufen, wenn man dies einrichtet.

So richten Sie den Phone Hub ein: