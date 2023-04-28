Chrome: So funktioniert die Passwort-Verwaltung

Passwortliste exportieren

Ein kleines Stück weiter unten, am Ende der Zeile «Gespeicherte Passwörter» finden Sie nebst dem Hinzufügen-Button auch ein unscheinbares Drei-Punkte-Symbol (C). Klicken Sie dieses an, wenn Sie die Funktionen Passwörter importieren oder Passwörter exportieren suchen. Das kann für gelegentliche Backups nützlich sein oder wenn Sie später Kennwörter in einen anderen Browser importieren möchten. Falls Sie dies benutzen, erscheint eine kurze Warnung, dass jeder sich der Passwörter bemächtigen kann, der Zugriff auf die exportierte Passwortdatei bekommt. Klicken Sie auf Passwörter exportieren. Hier verlangt Chrome Ihr Windows-Kennwort, um sicherzustellen, dass nur Sie selbst diesen Exportvorgang starten können. Geben Sie es ein und speichern Sie die Datei.

Gespeicherte und nicht gespeicherte Websites

Scrollen Sie etwas weiter herunter, finden Sie die Liste mit den gespeicherten Passwörtern. Damit nun keine Malware daherkommt und von den Passwörtern einfach Screenshots erstellt, sind diese in der Liste mit solchen ••••• Punkten maskiert.

Sie finden unterhalb der gespeicherten Passwörter auch eine Liste von Websites, bei denen Sie ursprünglich auf Nie speichern geklickt haben. Wollen Sie dies für eine der aufgeführten Domains ändern, entfernen Sie diese übers X in derselben Zeile. Wenn Sie sich das nächste Mal bei jener Seite anmelden, wird Chrome das Speichern des Kennworts wieder anbieten.