Chrome: Tab-Tooltipps mit Vorschaubildern erweitern

Mit der im Herbst 2019 erschienen Version 78 hat Googles Webbrowser Chrome nebst Sicherheitsupdates auch neue Funktionen erhalten (siehe «Chrome 78 für den Desktop wird ausgerollt»).

Was einige Nutzer damals als störend empfanden, waren die relativ grossen Tab-Tooltipps, die erschienen, wenn man die Maus über die Tabs bewegte. Damals liessen sich diese in den Chrome-Flags (via chrome://flags/#tab-hover-cards) deaktivieren.

Update 04.06.2021: Inzwischen sind die Tab-Overlays fix eingezogen und lassen sich auch nicht mehr komplett deaktivieren. Die frühere Einstellung wurde durch eine neue ersetzt. Besuchen Sie mit Google Chrome chrome://flags/#tab-hover-card-images, damit landen Sie direkt bei der richtigen Einstellung innerhalb der chrome://flags/. Schalten Sie testhalber die Einstellung Tab Hover Card Images von Default auf Enabled um. Klicken Sie danach auf Relaunch, um Chrome neu zu starten.