Clevere Stromspartipps

Laptops gehören heute zur Grundausstattung in Beruf, Studium und Freizeit. Während sie gegenüber Desktop-PCs von Haus aus stromsparender sind, lässt sich mit gezielten Massnahmen der Energieverbrauch deutlich senken. Das spart nicht nur Stromkosten, sondern schont auch Akku und Umwelt. In diesem Artikel zeigen wir Tipps und Einstellungen, um die Energieeffizienz von Laptops zu steigern – im Büro wie auch unterwegs. Desktop-PCs profitieren ebenfalls von den folgenden Einstellungen.

Sie fragen sich vielleicht, wie viel Strom Ihr Laptop in einer Stunde benötigt? Im Durchschnitt braucht ein Standard-Laptop 30 Watt bis 50 Watt pro Stunde, um grundlegende Aufgaben wie das Surfen im Internet, Textarbeit oder die Videowiedergabe auszuführen. Das klingt zwar nach einer kleinen Menge, die sich jedoch mit der Zeit summiert.

Der genaue Stromverbrauch eines Laptops hängt stark davon ab, wie Sie ihn nutzen: Bei intensiven Aufgaben wie Gaming oder Video­bearbeitung fallen bis zu 300 Watt an, insbesondere bei Gaming-Laptops. Das bedeutet, wenn Sie täglich drei Stunden spielen, verbrauchen Sie in diesem Zeitraum 0,9 kWh oder auf das Jahr hochgerechnet rund 330 kWh.

Energiesparmodus

Der Energiesparmodus benötigt nur sehr wenig Strom. Der Computer bleibt zwar eingeschaltet, aber alle Aktionen auf Ihrem Laptop stoppen, alle geöffneten Dokumente und Anwendungen verbleiben im Arbeitsspeicher. Der normale Betrieb lässt sich innerhalb weniger Sekunden wieder aufnehmen.

Verwenden Sie den Energiesparmodus, wenn Sie sich für kurze Zeit von Ihrem Rechner entfernen. Windows 11 bringt eine Reihe von Einstellungen mit sich, die das Energiesparen einfach machen. Die dazugehörigen Optionen erreichen Sie in den Einstellungen unter System sowie Strom und Akku. Dies ermöglicht eine einfache Verwaltung des Energieverbrauchs und eine Verlängerung der Akkulaufzeit, Bild 1.