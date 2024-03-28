Cleverer Dolmetscher

Wann und wo das Pop-up erscheint, können Sie zu einem gewissen Grad in den Einstellungen von Firefox anpassen. Scrollen Sie dort im Abschnitt Allgemein nach unten bis zu den Übersetzungseinstellungen. Dort sehen Sie einen Button mit der Aufschrift Einstellungen und eine Liste von Sprachen. Mit der Schaltfläche öffnen Sie ein neues Menü, in dem Sie drei Listen erstellen können.

Die oberste Liste sammelt Sprachen, die Firefox automatisch übersetzen soll. Das ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie regelmässig auf einer fremdsprachigen Webseite unterwegs sind, die Sie immer übersetzt haben möchten. In der mittleren Liste sind es Sprachen, die Firefox nie übersetzen soll. Hier packen Sie am besten jene Sprachen rein, die Sie selbst beherrschen und daher keine Übersetzung dafür brauchen.

Ganz unten gibt es noch eine Liste mit Websites, für die Firefox nie eine Übersetzung anbieten soll. Und wie Sie bereits merken: Sie können nicht einfach Sprachen und Webseiten in die Listen eintragen. Leider geht das nur, in dem Sie die jeweilige Webseite besuchen und diese über das Übersetzungs-Tool in der Adressleiste auf die Liste setzen. Gleiches gilt für die Sprachen. In den Einstellungen können Sie diese nur entfernen, nicht aber hinzufügen. Dafür müssen Sie eine entsprechende Übersetzung auslösen, Bild 2.