CMOS-Batterie verhindert PC-Start

Schon gewusst, dass eine «leere» BIOS-/CMOS-Batterie ein Grund sein kann, weshalb der PC nicht mehr bootet? Nur eine volle Knopfzelle versorgt den Rechner im Auszustand mit Energie, womit dieser sämtliche relevanten Informationen in seinem CMOS-Baustein speichern kann, um den Rechner bei einem Druck auf den Einschaltknopf hochzufahren. Erhalten Sie beim Start auf dem Bildschirm Meldungen wie «Mismatch CMOS» oder «CMOS Read Error», ist das ein Indiz dafür, dass die Batterie leer ist. Auch eine plötzlich falsche Bootreihenfolge oder falsche Datums- und Uhranzeigen sind typische Anzeichen dafür. Liegen solche Fehlermeldungen vor, muss die leere Batterie gegen eine neue getauscht werden. Übrigens: Die typische Haltbarkeit einer vollen CMOS-Batterie liegt bei bis zu 5 Jahren.