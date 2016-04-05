Cursorbreite in Windows 10 festlegen

Es passiert vielleicht beim Experimentieren mit den Einstellungen: Unversehens sieht der Cursor nicht mehr aus wie ein Strich, sondern wie ein Klotz oder Block. Oder vielleicht finden Sie den Cursor/die Einfügemarke unter Windows 10 ein wenig zu breit oder zu schmal. Doch in den Mauseinstellungen ist nichts dazu zu finden.

Lösung: In Windows 10 befindet sich diese Einstellung nicht bei den restlichen Mauseinstellungen, sondern im Bereich «Erleichterte Bedienung».

Öffnen Sie via Startmenü die Einstellungen. Klicken Sie auf Erleichterte Bedienung und öffnen Sie darin in der linken Spalte Weitere Optionen. Hier treffen Sie auf die «Cursorbreite», die Sie mit einem Schieberegler ganz nach Ihrem Geschmack einstellen können.