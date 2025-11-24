Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
24. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Schon gewusst?

DAB+-Empfang verbessern

Was, wenn das Digitalradio die ganze Zeit Aussetzer hat, oder gar nichts mehr empfängt? Mit ein paar einfachen Tricks sorgen Sie für einen unterbrechungsfreien Empfang.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Der DAB+-Empfang (Digital Audio Broadcasting) von Digitalradios ist in seiner Reichweite begrenzt, was sich meist in (gut abgeschirmten) Gebäuden negativ auswirkt. Die Symptome bei einem unzureichenden Empfang: Die Radiowiedergabe hat Aussetzer oder bricht komplett ab. Man sieht dies typischerweise an der schwachen Empfangsstärke des entsprechenden digitalen Radiosenders im Display des Radios.

Das «DAB+»-Logo steht für den digitalen Audioempfang

 © Quelle: rtsenn.ch

Diese Tipps helfen einem (zu) schwachen DAB+-Signal auf die Sprünge:

  • Der beste Platz: Führen Sie, wenn möglich, einen Sendersuchlauf nicht im Haus/Wohnung, sondern ausserhalb (Terrasse oder Balkon) durch. Dort ist die Empfangsstärke in der Regel besser. Damit erhalten Sie schonmal die Sender, die der Betreiber an Ihrem Standort auch einspeist. Danach stellen Sie das Digitalradio an den gewünschten Ort, achten aber darauf, dass das Radio nahe an einem Fenster (z. B. auf dem Fenstersims) steht. Damit gehen Sie der Gefahr aus dem Weg, dass die Funkwellen an Wänden oder Beton reflektiert respektive gedämpft werden.
  • Antennentausch: Ist der Empfang trotz optimalem Aufstellort immer noch schlecht, hilft ein Antennentausch weiter, sofern das DAB+-Radio dies unterstützt. Prüfen Sie deshalb, ob Ihr Radio eine entsprechende Buchse zum Austausch der Antenne besitzt. Wenn ja, können Sie den Empfang mit einer stärkeren DAB- oder DVB-T-Zimmerantenne (wie beim TV-Empfang) verbessern. Ist ihr Kabel lange genug und flach, kann die Antenne sogar an der Terrasse (aussen) befestigt werden und am Rahmen der Türe bequem nach innen geführt werden. Hier gibt es entsprechende Varianten (ab ca. 17 Franken).

Kommentare

Schon gewusst? Hardware Radio und Fernsehen
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare