DAB+-Empfang verbessern

Der DAB+-Empfang (Digital Audio Broadcasting) von Digitalradios ist in seiner Reichweite begrenzt, was sich meist in (gut abgeschirmten) Gebäuden negativ auswirkt. Die Symptome bei einem unzureichenden Empfang: Die Radiowiedergabe hat Aussetzer oder bricht komplett ab. Man sieht dies typischerweise an der schwachen Empfangsstärke des entsprechenden digitalen Radiosenders im Display des Radios.