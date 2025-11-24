24. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.
Schon gewusst?
DAB+-Empfang verbessern
Was, wenn das Digitalradio die ganze Zeit Aussetzer hat, oder gar nichts mehr empfängt? Mit ein paar einfachen Tricks sorgen Sie für einen unterbrechungsfreien Empfang.
Der DAB+-Empfang (Digital Audio Broadcasting) von Digitalradios ist in seiner Reichweite begrenzt, was sich meist in (gut abgeschirmten) Gebäuden negativ auswirkt. Die Symptome bei einem unzureichenden Empfang: Die Radiowiedergabe hat Aussetzer oder bricht komplett ab. Man sieht dies typischerweise an der schwachen Empfangsstärke des entsprechenden digitalen Radiosenders im Display des Radios.
Diese Tipps helfen einem (zu) schwachen DAB+-Signal auf die Sprünge:
- Der beste Platz: Führen Sie, wenn möglich, einen Sendersuchlauf nicht im Haus/Wohnung, sondern ausserhalb (Terrasse oder Balkon) durch. Dort ist die Empfangsstärke in der Regel besser. Damit erhalten Sie schonmal die Sender, die der Betreiber an Ihrem Standort auch einspeist. Danach stellen Sie das Digitalradio an den gewünschten Ort, achten aber darauf, dass das Radio nahe an einem Fenster (z. B. auf dem Fenstersims) steht. Damit gehen Sie der Gefahr aus dem Weg, dass die Funkwellen an Wänden oder Beton reflektiert respektive gedämpft werden.
- Antennentausch: Ist der Empfang trotz optimalem Aufstellort immer noch schlecht, hilft ein Antennentausch weiter, sofern das DAB+-Radio dies unterstützt. Prüfen Sie deshalb, ob Ihr Radio eine entsprechende Buchse zum Austausch der Antenne besitzt. Wenn ja, können Sie den Empfang mit einer stärkeren DAB- oder DVB-T-Zimmerantenne (wie beim TV-Empfang) verbessern. Ist ihr Kabel lange genug und flach, kann die Antenne sogar an der Terrasse (aussen) befestigt werden und am Rahmen der Türe bequem nach innen geführt werden. Hier gibt es entsprechende Varianten (ab ca. 17 Franken).
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