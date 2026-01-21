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Gaby Salvisberg
21. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.

Minitipp

Darstellung in der Datenträgerverwaltung umdrehen

Hätten Sie in der Windows-Datenträgerverwaltung lieber zuerst die physischen Laufwerke und erst darunter die Partitionen? Kein Problem.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Die Windows-Datenträgerverwaltung (diskmgmt.msc) listet standardmässig im oberen Teil des Fensters die vorhandenen Partitionen auf und im unteren Teil die Laufwerke, auf denen die Partitionen zudem in einer Art grafischen Ansicht erscheinen.

Wer das gerne genau umgekehrt hätte, weil der Teil mit den Datenträgern ohnehin viel interessanter ist und darum nach oben gehört, ändert das mit wenigen Klicks.

Öffnen Sie das Menü Ansicht. Unter Anzeige oben schalten Sie auf Datenträgerliste um sowie auf Grafische Ansicht. Jetzt haben Sie vorübergehend zweimal die Datenträgerliste. Via Ansicht/Anzeige unten greifen Sie jetzt zu Volumeliste. Schon haben Sie die Anzeige vertauscht.

Die Datenträger in der grafischen Ansicht oben, die Partitionen unten

 © Quelle: PCtipp.ch

Soll die Reihenfolge wieder wie vorher sein, schalten Sie in Ansicht/Anzeige oben auf Volumeliste und Ansicht/Anzeige unten sowohl auf Datenträgerliste als auch auf Grafische Ansicht um.

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