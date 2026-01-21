Darstellung in der Datenträgerverwaltung umdrehen

Die Windows-Datenträgerverwaltung (diskmgmt.msc) listet standardmässig im oberen Teil des Fensters die vorhandenen Partitionen auf und im unteren Teil die Laufwerke, auf denen die Partitionen zudem in einer Art grafischen Ansicht erscheinen.

Wer das gerne genau umgekehrt hätte, weil der Teil mit den Datenträgern ohnehin viel interessanter ist und darum nach oben gehört, ändert das mit wenigen Klicks.

Öffnen Sie das Menü Ansicht. Unter Anzeige oben schalten Sie auf Datenträgerliste um sowie auf Grafische Ansicht. Jetzt haben Sie vorübergehend zweimal die Datenträgerliste. Via Ansicht/Anzeige unten greifen Sie jetzt zu Volumeliste. Schon haben Sie die Anzeige vertauscht.