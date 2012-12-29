Dateien mit Endung .sit öffnen

Lösung: Dateien mit dieser Endung sind gepackte Dateien für den Mac, analog zum Zip-Format für den PC. Bei StuffIt handelt es sich um ein relativ altes Dateiformat, das auch unter OS X zunehmend durch *.zip und *.dmg verdrängt wird.

Es gibt Programme, mit denen Sie *.sit-Dateien entpacken können; allen voran der StuffIt Expander. Jener ist gratis, kann aber die Dateien nur aus- aber nicht einpacken. Das dürfte aber für Ihre Zwecke reichen. Für Windows finden Sie den kostenlosen StuffIt Expander hier. Und für OS X finden Sie ihn hier.

Ob Sie danach mit den entpackten Dateien etwas anfangen können, hängt dann davon ab, worum es sich bei den entpackten Files handelt. Zum Beispiel mit ausführbaren Dateien für OS X werden Sie unter Windows nicht viel Freude haben.