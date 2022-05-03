Dateien mittels Regulären Ausdrücken umbenennen

Wir haben PowerRename aus den PowerToys schon einmal vorgestellt. Damals ging es darum, Datumselemente in die richtige Reihenfolge zu bringen. Der jetzige Fall verhält sich etwas anders: Gegeben seien diesmal zwar wieder Bilder, in deren Dateinamen aber bestimmte Elemente geändert und andere weggelassen werden sollen.

Im Moment heissen die Bilder etwa so:

1018_0092_IMG_5008.jpg

1019_0101_IMG_4141.jpg

1020_0303_IMG_4914.jpg

Das Ziel ist, sie mit PowerRename in dies umzubenennen:

3018_IMG_5008.jpg

3019_IMG_4141.jpg

3020_IMG_4914.jpg

Klar, bei nur drei Dateien macht man sich die Mühe nicht, PowerRename anzuwerfen. Aber wenn es mehr sind, ist das eine grosse Hilfe.

Aber wie kommt man von A nach B bzw. von «1018_0092_IMG_5008.jpg» nach «3018_IMG_5008.jpg»?

Zerpflücken

Der Ursprungsdateiname besteht von links nach rechts aus diesen Komponenten:

Die Zahl 10: Wir schreiben die 10 hin.

hin. Eine Gruppe aus zwei beliebigen Ziffern (\d{2})

Ein Zeichen, das keine Ziffer ist (\D)

Eine Gruppe aus vier beliebigen Ziffern (\d{4})

Eine Gruppe aus fünf Zeichen, die keine Ziffern sind (\D{5})

Wieder eine Gruppe aus vier beliebigen Ziffern (\d{4})

Oder hier noch als Bild, damit Sie sich besser vorstellen können, was wir meinen: