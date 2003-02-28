Dateiname in Fusszeile einfügen

Wenn Sie im Menü "Ansicht" die "Kopf-/Fusszeile" aufrufen, können Sie diese bearbeiten. In der Symbolleiste, die nun angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche "Autotext". In dem herunterklappenden Menü können Sie u.a. "Dateiname" auwählen. Es wird der Dateiname des Dokumentes angezeigt.