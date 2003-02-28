28. Feb 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Dateiname in Fusszeile einfügen
Wir möchten, dass in Word in der Fusszeile automatisch der Dateiname erscheint, ähnlich wie in Excel, wo in den Kopf-/Fusszeilen der Dateiname vorgeblendet werden kann. Ist dies in Word automatisch möglich oder ist dazu ein Makro nötig?
Wenn Sie im Menü "Ansicht" die "Kopf-/Fusszeile" aufrufen, können Sie diese bearbeiten. In der Symbolleiste, die nun angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche "Autotext". In dem herunterklappenden Menü können Sie u.a. "Dateiname" auwählen. Es wird der Dateiname des Dokumentes angezeigt.
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