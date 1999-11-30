Dateipfad in Dokument einfügen

Dateiname und Verzeichnispfad gehört zu den Informationen, die Word in sogenannten aktualisierbaren Feldern zur Verfügung stellt - ähnlich wie Seitenzahl, Datum und Uhrzeit. Felder lassen sich einfach in jedes beliebige Dokument einbauen, z.B. in der Kopf- oder Fusszeile. In Word 97, Version 8.0 wählen Sie im Menü Extras/AutoKorrektur die Registerkarte AutoText. Dort können Sie Dateiname und Pfad markieren und auf Einfügen klicken. Bei Word 6.0 bzw. 95, Version 7.0 finden Sie das Feld nur in der allgemeinen Liste der aktualisierbaren Word-Felder, nämlich unter Einfügen/Feld. Aus der Kategorienliste wählen Sie Dokument-Information und bei Feldnamen Dateiname. Da dies nur den Namen des Dokumentes ohne Pfad ausgeben würde, müssen Sie noch Optionen anklicken. Unter Spezifische Schalter markieren Sie den Eintrag /p, bestätigen die Dialogfelder zweimal mit OK. Somit werden Dateipfad und Dokumentname eingefügt.