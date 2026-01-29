Wie viele Daten hat meine SSD geschrieben?

Anders als herkömmliche Festplatten schreiben Solid State Drives ihre Daten in Speicherzellen. Diese Zellen nutzen sich mit der Zeit ein wenig ab. Aber von welcher Lebensdauer ist bei Ihrer SSD auszugehen?

Die SSD-Hersteller publizieren hierzu einerseits eine Garantie in Jahren (z. B. fünf Jahre) und zweitens einen TBW-Wert. Sobald eins von beidem erreicht ist, muss das Gerät zwar nicht von jetzt auf gleich ausfallen, aber die Herstellergarantie ist damit im Falle eines Defekts abgelaufen.

TBW steht je nach Lesart für «Total Bytes Written» oder (so im vorliegenden Fall) für «Terabytes Written», zu Deutsch «geschriebene Terabytes». Konsultieren Sie hierfür die jeweilige Herstellerwebseite und suchen Sie nach dem Datenblatt zu Ihrem SSD. Im Beispiel des Western-Digital-SSDs im Auftaktbild bedeuten die 300 TBW, dass dieses SSD mindestens so lange durchhalten sollte, bis insgesamt 300 Terabytes darauf geschrieben worden sind. Bei der 500 Gigabytes grossen SSD hiesse dies, man kann das gesamte Laufwerk ungefähr 600-mal komplett vollschreiben, bis die Zellen so weit abgenutzt sind, dass der Hersteller das Laufwerk bei einem Defekt nicht mehr kostenlos ersetzt.

Hinweis: Ein Ersatz erfolgt üblicherweise über den Händler. Da werden unter Umständen noch weitere Faktoren berücksichtigt.

Wie viele Terabytes hat mein SSD schon geschrieben?

Die Windows-eigene Laufwerksverwaltung hilft zum Aufspüren dieser Information leider nicht weiter. Aber das kostenlose CrystalDiskInfo zeigt es Ihnen an. Das Werkzeug ist ohnehin ein nützliches Tool, das auch warnen kann, falls mit Ihrer Festplatte oder Ihrem SSD etwas nicht mehr stimmt.

Öffnen Sie diesen Link und klicken Sie unterhalb von Standard Edition auf Installer (der ab Windows Vista lauffähig ist). Installieren Sie das Programm, starten Sie CrystalDiskInfo (in der Regel die 64-Bit-Version) und schalten Sie – falls gewünscht – oben via Language auf Deutsch um.

Zuoberst, direkt unter der Menüzeile wären Tabs für die im PC eingebauten Laufwerke, in unserem Beispiel ist es nur eins, bei dem das Tool eine Temperatur von 40 °C misst. In der rechten Spalte gibt das zweite Feld von oben die gesamthaften Schreibvorgänge an (leider in der deutschen Version mit abgeschnittener Beschriftung). Auf unser SSD wurden also bisher 10'729 Gigabytes geschrieben, was ungefähr 10 Terabytes entspricht. Die TBW sind hier also noch weit von der laut Hersteller erwartbaren Lebensdauer von 300 TBW entfernt.