Datenverwaltung auf dem Smartphone – so gehts

Mit einem Cloud-Speicher haben Sie riesige Datenmengen auf Abruf zugänglich, müssen nie wieder Dateien von Hand auf das Smartphone laden und können auch grosse Dateien oder sogar ganze Ordner problemlos mit anderen Personen teilen. Die meisten Cloud-Speicher sind mittlerweile gut in die Dateimanager des Smartphones eingebettet. Somit können Sie Dateien aus der Cloud einfach in vielen Apps direkt verwenden.

Einziges Problem: Es gibt keine universell ideale Cloud. Jeder Cloud-Dienst weist Schwächen auf, die bestimmte Nutzerinnen und Nutzer mehr oder weniger stark spüren. Daher ist es wichtig, die richtige Cloud für die eigenen Bedürfnisse zu finden, Bild 6.

Eine ausführliche Übersicht zu Cloud-Speichern finden Sie im PCtipp 1/2022 oder unter dem Short-Link go.pctipp.ch/2827.

Die erste Frage, die Sie sich bei der Cloud-Wahl stellen sollten, ist immer: Soll die Cloud «Zero-Knowledge» unterstützen? Je nachdem, ob Sie diese Frage mit Ja oder Nein beantworten, haben Sie eine komplett andere Auswahl an Diensten zur Verfügung. «Zero-Knowledge» bedeutet, dass der Anbieter keine Möglichkeit hat, Ihre Daten zu identifizieren. Verschlüsselt sind mittlerweile alle Cloud-Dienste zu einem gewissen Grad, jedoch nicht gleichermassen.

Mainstream-Services wie Dropbox, iCloud oder OneDrive bieten technische Methoden, mit denen der Anbieter durch eine Hintertür Zugriff auf Ihre Daten gewähren kann – beispielsweise für Behörden. Zudem bedeutet ein weiterer Schlüssel schlicht ein zusätzliches potenzielles Einfallstor für Datendiebe.

Es kommen zudem oft automatisierte Checks zum Einsatz, die kopiergeschütztes Material erkennen sollen. Das ist in der Schweiz ein Problem, da hierzulande solche Kopien für den Eigengebrauch legal sind und per Abgabepauschale bezahlt werden. Von den Cloud-Anbietern wird das jedoch nicht berücksichtigt, auch da deren Server meistens nicht in der Schweiz stehen.

Falls Sie also Filme oder Musikdateien per Cloud-Dienst auf ein anderes Gerät transportieren möchten, sollten Sie eine «Zero-Knowledge»-Cloud verwenden. Diese verschlüsselt Ihre Dateien auf Ihrem PC und weiss zu keinem Zeitpunkt, was Sie auf deren Server lagern. «Zero-Knowledge»-Anbieter sind beispielsweise:

Sync.com

MEGA

Tresorit

Zu den Cloud-Diensten ohne «Zero-Knowledge» gehören: