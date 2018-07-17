Datum in einem Zelltext finden und extrahieren – Excel

Bei dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Zelle nur ein Datum und keinen Text enthält, sollten Sie darauf achten, dass dieser Inhalt als Text formatiert wird. Das geht am einfachsten, wenn Sie am Anfang erst ein Leerzeichen tippen und erst dann das Datum.

Um nun die so ermittelten Daten in Wochentage umzuwandeln, wird nochmals eine weitere Formel benötigt, nämlich eine WERT-Formel, die ebenfalls mit WENN und ISTFEHLER umschlossen wird, damit keine Fehlermeldung ausgegeben wird, sollte in der Zelle in Spalte A kein Datum vorhanden sein.

=WENN(ISTFEHLER(WERT(B1));"";WERT(B1))

Selbstverständlich müssen Sie die Spalte C (jene mit dem Wochentag) entsprechend formatieren: Markieren Sie diese, rufen Sie via Rechtsklick Zellen formatieren auf, greifen Sie zu Benutzerdefiniert und tippen Sie als Zellformat TT (für z.B. «Fr») oder TTTT (für z.B. «Freitag») ein.