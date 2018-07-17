Tipps & Tricks
Datum in einem Zelltext finden und extrahieren – Excel
Um das Datum aus dem Text zu extrahieren, verknüpfen Sie die Funktionen TEIL und FINDEN in der folgenden Weise:
=TEIL(A1;WENN(FINDEN(".";A1;1)-2<=0;1;FINDEN(".";A1;1)-2);10)
Wenn es, was ziemlich wahrscheinlich ist, auch vorkommt, dass nur Text in einer Zelle steht, würde in diesem Fall jetzt ein Fehler als Ergebnis ausgegeben. Um dies zu vermeiden, wird die Formel in eine WENN-Formel verpackt, die erst mit der Funktion ISTFEHLER diese Möglichkeit abfängt und in diesem Fall eine leere Zeichenfolge anstelle des Fehlers ausgeben würde. Die Formel selbst wird dadurch etwas unübersichtlich:
=WENN(ISTFEHLER(TEIL(A1;WENN(FINDEN(".";A1;1)-2<=0;1;FINDEN(".";A1;1)-2);10));"";TEIL(A1;WENN(FINDEN(".";A1;1)-2<=0;1;FINDEN(".";A1;1)-2);10))
Bei dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Zelle nur ein Datum und keinen Text enthält, sollten Sie darauf achten, dass dieser Inhalt als Text formatiert wird. Das geht am einfachsten, wenn Sie am Anfang erst ein Leerzeichen tippen und erst dann das Datum.
Um nun die so ermittelten Daten in Wochentage umzuwandeln, wird nochmals eine weitere Formel benötigt, nämlich eine WERT-Formel, die ebenfalls mit WENN und ISTFEHLER umschlossen wird, damit keine Fehlermeldung ausgegeben wird, sollte in der Zelle in Spalte A kein Datum vorhanden sein.
=WENN(ISTFEHLER(WERT(B1));"";WERT(B1))
Selbstverständlich müssen Sie die Spalte C (jene mit dem Wochentag) entsprechend formatieren: Markieren Sie diese, rufen Sie via Rechtsklick Zellen formatieren auf, greifen Sie zu Benutzerdefiniert und tippen Sie als Zellformat TT (für z.B. «Fr») oder TTTT (für z.B. «Freitag») ein.
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