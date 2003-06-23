Datum der letzten Änderung festhalten - Access

Da diese Ereignis-Prozedur nur aufgerufen wird, wenn im aktuellen Datensatz etwas verändert wurde, lässt sich nun damit das Datum der letzten Änderung auf eine einfache Weise festhalten.

Beachten Sie das Änderungsdatum in folgendem Datensatz, nachdem eine Änderung im Vornamen vorgenommen wurde: