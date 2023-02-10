DaVinci Resolve: Tipps für den einfachen Videoschnitt

Die Software DaVinci Resolve ist ein kompliziertes Programm. Nur schon der offizielle «Beginner’s Guide» (engl., Download hier) umfasst beeindruckende 470 Seiten. Deshalb kommen wir gleich zur Sache.

Download

DaVinci Resolve ist aktuell nicht auf Deutsch erhältlich. Neben Englisch sind allerdings auch andere Sprachen verfügbar. Die Software laden Sie unter dem Link blackmagicdesign.com/products/davinciresolve herunter. Es gibt eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Die gute Nachricht: Praktisch alle Funktionen sind schon im Gratisprogramm enthalten, daher ist es einfacher aufzulisten, was es für die 300 Franken in der Studio­version extra gibt.

Neural Engine, eine KI-unterstützte Engine für Effekte

30 zusätzliche Effekte

Stereoskopisches 3D

Auflösungen über 4K (bis 32K)

Bildraten über 60p (bis 120p)

Unterstützung für mehrere Grafikkarten

10-Bit-Playback in Echtzeit

DolbyVision-Audio

HDR10+-Grading

Vollbild-Wiedergabe auf einem zweiten Monitor

Für die meisten Nutzer ist das alles nett zu haben, aber kaum essenziell.

Projektmanagement

Wir beginnen ganz am Anfang: beim Projektmanagement. Ihre Projekte verwalten Sie im Startbildschirm von Resolve, Bild 1. Dafür ­erstellen Sie zunächst eine Bibliothek. In dieser Bibliothek werden alle Ihre Projekte gespeichert, aber auch Cache-Daten und andere Informationen sind dort gesichert. Bibliotheken können lokal, im Netzwerk oder neu auch in der Cloud abgelegt werden. Innerhalb jeder Bibliothek können Sie einzelne Projekte oder Ordner anlegen, um Ihre Projekte zu sortieren. Gut zu wissen: Innerhalb eines Projekts lässt sich eine weitere Unterteilung vornehmen. Sie können dort mehrere Versionen des gleichen Projekts als unterschiedliche Time­lines speichern, ohne dass Sie dafür mehrere Projekte benötigen.