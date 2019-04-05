Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
5. Apr 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Den Windows Media Player reparieren – so gehts!

Der Windows Media Player versagt den Dienst. Was nun? Wir geben zwei Tipps, der helfen können.

So starten Sie neu

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn der Windows Media Player 12 mal wieder zickt, gibt es (unter anderem) zwei Methoden, welche die Probleme lösen können.

Deaktivieren und zurückholen

Have you tried to turn it off and on again? Dieser berühmte Satz aus der Serie IT-Crowd kann auch hier helfen.

So starten Sie neu

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R.
  2. Geben Sie den Befehl optionalfeatures in das Ausführenfenster ein und drücken Sie Enter.
  3. Öffnen Sie nun die Option Medienfunktionen (Medienfeatures in früheren Versionen als Version 12).
  4. Entfernen Sie das Häkchen bei Windows Media Player und klicken Sie bei der Hinweismeldung auf Ja.
  5. Starten Sie Windows neu.

Player zurücksetzen

Hier die etwas rabiatere Methode, wenn Tipp 1 nicht geholfen hat.

So setzen Sie zurück

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R.
  2. Tippen Sie die folgenden Parameter ein: C:\Windows\diagnostics\system\WindowsMediaPlayerConfiguration\DiagPackage.diagpkg
  3. Drücken Sie Enter.
  4. Klicken Sie auf Weiter, danach auf Diese Korrektur anwenden.
  5. Warten Sie ab und klicken Sie dann auf Schliessen.

Achtung: Dabei gehen Ihre Konfigurationseinstellungen für den Media Player verloren!

Inhalt

Kommentare

Multimedia Windows Software & Tools Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare