Design des Google Rechners ändern

Wenn Sie anstelle der hellen Ansicht in Apps lieber das dunkle Design bevorzugen, können Sie dieses auch in der Rechner-App auf Android-Smartphones oder -Tablets verwenden.

Mit dem jüngsten Update auf Version 8.4 werden mehr Tablets unterstützt. Ausserdem wird die Kachel Schnelleinstellungen unterstützt. Über das Drei-Punkte-Symbol finden Sie übrigens auch die Datenschutzerklärung rascher.

Nach dem Öffnen der Rechner-App tippen Sie oben auf das Drei-Punkte-Symbol. Hier gehts zu Design auswählen. Zur Auswahl stehen Hell, Dunkel oder System-Standardeinstellung. Tippen Sie auf OK.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Rechner-Version 8.4 durchgeführt.