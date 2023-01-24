24. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Design des Google Rechners ändern
Die Taschenrechner-App von Google ist auf Android-Geräten standardmässig installiert. So aktivieren Sie den Dunkelmodus.
Wenn Sie anstelle der hellen Ansicht in Apps lieber das dunkle Design bevorzugen, können Sie dieses auch in der Rechner-App auf Android-Smartphones oder -Tablets verwenden.
Mit dem jüngsten Update auf Version 8.4 werden mehr Tablets unterstützt. Ausserdem wird die Kachel Schnelleinstellungen unterstützt. Über das Drei-Punkte-Symbol finden Sie übrigens auch die Datenschutzerklärung rascher.
- Nach dem Öffnen der Rechner-App tippen Sie oben auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Hier gehts zu Design auswählen.
- Zur Auswahl stehen Hell, Dunkel oder System-Standardeinstellung.
- Tippen Sie auf OK.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-11-Gerät und der Rechner-Version 8.4 durchgeführt.
Kommentare