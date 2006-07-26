Desktop-Hintergrundbild kann nicht geändert werden

Es gibt einen Registry-Eintrag, der das Ändern des Hintergrundbildes verhindert. Klicken Sie im Menü "Start" auf "Ausführen" und geben Sie in das Dialogfeld "regedit" ein. Im Registrierungseditor suchen Sie folgenden Pfad:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop\

Darin muss der Eintrag "NoChangingWallpaper" stehen, und dessen Wert muss 0 sein. Ist der Wert 1, dann doppelklicken Sie darauf und ändern die 1 in eine 0.

Jetzt schauen Sie einmal unter

HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ ActiveDesktop\

nach, dort muss ebenfalls "NoChangingWallpaper" auf 0 gesetzt werden. Ist der Eintrag nicht vorhanden, dann legen Sie in an, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster klicken und "Neu/DWORD-Wert" auswählen. Tragen Sie den Namen "NoChangingWallpaper" ein und als Wert 0.

Nach einem Neustart des Systems sollte sich der Hintergrundbild wieder ändern lassen.