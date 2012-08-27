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Gaby Salvisberg
27. Aug 2012
Lesedauer 4 Min.

Tipps & Tricks

Desktop-Verknüpfungen zeigen kein Icon mehr

Problem: Seit kurzer Zeit zeigen die Verknüpfungen auf meinem Desktop keine Symbole mehr. Was kann ich tun?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Microsoft bietet ein Fixit-Tool, das die meisten Probleme mit der Darstellung von Desktop-Icons unter Windows XP, Vista und Windows 7 lösen sollte. Surfen Sie zu dieser MS-Support-Seite. Klicken Sie in der Fixit-Box auf den grünen Knopf Jetzt ausführen. Lassen Sie sich durch den Vorgang leiten.

Falls Sie das Fixit-Tool nicht nutzen wollen, sondern eine manuelle Lösung vorziehen, gehen Sie so vor:

So gehts unter Windows XP

Schliessen Sie alle Fenster und Programme. Loggen Sie sich an Ihrem PC mit einem Konto ein, das Administrator-Rechte hat. Gehen Sie danach zu Start/Ausführen, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Jetzt startet der Registry Editor. Durch Klicks auf die Pluszeichen navigieren Sie vorsichtig zu diesem Registry-Zweig:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Explorer

Klicken Sie ihn an, damit Sie im rechten Teil seine Einträge sehen. Falls der Eintrag «Max Cached Icons» vorhanden ist, doppelklicken Sie ihn und tippen einen Wert von 2000 ein. Falls er fehlt, klicken Sie mit der rechten Maustaste im rechten Fensterteil auf eine freie Stelle und wählen Neu/Zeichenfolge. Benennen Sie den Eintrag Max Cached Icons und geben ihm den Wert von 2000. Schliessen Sie den Registry-Editor.

Melden Sie sich nun mit dem vom Fehler betroffenen Benutzerkonto an und öffnen Sie den Windows Explorer. Diese Zeichenfolge können Sie direkt in dessen Adresszeile tippen oder kopieren und Enter drücken, dann landen Sie im richtigen Ordner:

%userprofile%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten

Alternativ navigieren Sie selbst dorthin. Der Ordner liegt in XP meistens unter C:\Dokumente und Einstellungen\Ihr Name\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten. Die Ordner sind versteckt; sorgen Sie via Extras/Optionen/Ansicht dafür, dass der Windows Explorer auch versteckte und Systemdateien anzeigt. Nun sollten Sie die Datei «IconCache.db» entdecken. Die können Sie löschen. Starten Sie den PC neu.

So gehts unter Windows 7 und Vista

Schliessen Sie alle Fenster und Programme. Klicken Sie auf Start, tippen Sie regedit ein, klicken mit der rechten Maustaste auf den gefundenen Registry-Editor und wählen Als Administrator ausführen. Im Registy-Editor angekommen, navigieren Sie vorsichtig zu diesem Registry-Zweig:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Explorer

Klicken Sie ihn an, damit Sie im rechten Teil seine Einträge sehen. Falls Sie einen Eintrag «Max Cached Icons» sehen, doppelklicken Sie drauf und geben ihm den Wert 2000. Sollte er fehlen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im rechten Fensterteil auf eine freie Stelle und wählen Neu/Zeichenfolge. Benennen Sie den Eintrag Max Cached Icons und geben ihm den Wert von 2000. Schliessen Sie den Registry-Editor.

Öffnen Sie den Windows Explorer. Diese Zeichenfolge können Sie direkt in dessen Adresszeile tippen oder kopieren und Enter drücken, dann landen Sie im richtigen Ordner:

%userprofile%\AppData\Local

Alternativ navigieren Sie selbst dorthin. Er liegt meistens unter C:\Benutzer\Ihr Name\AppData\Local bzw. unter C:\Users\Ihr Name\AppData\Local. Die Ordner sind versteckt; sorgen Sie via Organisieren/Ordner- und Suchoptionen/Ansicht dafür, dass der Windows Explorer auch versteckte und Systemdateien anzeigt. Nun sollten Sie die Datei «IconCache.db» entdecken. Die können Sie löschen. Starten Sie den PC neu.

Wars das nicht? Es gibt Fehlerursachen, die dazu führen, dass die Verknüpfungen allesamt dem Internet Explorer zugewiesen werden. Sollte dies der Fall sein, sehen die Icons nicht nur falsch aus, sie funktionieren auch nicht mehr wie gewünscht. Wenn das zutrifft, lesen Sie hierzu in diesem Kummerkasten-Artikel weiter. (PCtipp-Forum)

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